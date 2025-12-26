Это единственный в мире вулкан, который постоянно извергает лаву как минимум 2375 лет (видео)

Хотя некоторые ученые считают, что вулкан Стромболи почти непрерывно извергается в течение 20 000 лет, первое зафиксированное извержение датируется 350 годом до нашей эры.

В то время как некоторые вулканы последние более 2000 лет находятся в состоянии покоя, вулкан Стромболи, все это время находится в активном состоянии. Вулкан является единственным в мире, где практически непрерывно происходят извержения лавы уже как минимум два тысячелетия, пишет IFLScience.

Вулкан Стромболи находится на одноименном острове, расположенном к северу от Сицилии (Италия). Площадь острова составляет всего 12,5 кв. км. Для сравнения, площадь Киева – 839 кв. км. Данный вулкан известен своими постоянными небольшими извержениями. Высота вулкана Стромболи составляет 926 м над уровнем моря, над уровнем морского дна — свыше 2000 м.

Остров Стромболи. Вид из космоса Фото: Wikipedia

Хотя некоторые ученые считают, что почти непрерывные извержения вулкана Стромболи продолжаются примерно 20 000 лет, первое зафиксированное извержение датируется 350 годом до нашей эры. Дальнейшие исторические записи показывают, что этот вулкан с тех пор почти непрерывно извергает лаву.

Подавляющее большинство этих извержений, хотя и взрывные, обычно не очень мощные и представляют собой кратковременные выбросы лавы, а не образование долгоживущего столба извергаемого материала. Извержения вулкана Стромболи настолько ослепительны, что он заслужил прозвище "Маяк Средиземноморья". Дело в том, что, похожие на фейерверк, потоки лавы создают яркое оранжевое свечение в ночном небе.

Вулкан Стромболи Фото: Wikipedia

Как правило, извержение вулкана приводит к кратковременному выбросу вулканических бомб на высоту от нескольких десятков до сотен метров, а также пепла и газов. Вулканическая бомба — это жидкий сгусток лавы, выброшенный из кратера вулкана во время извержения, и частично или полностью затвердевший в полете.

Эти частые взрывные извержения даже дали название типу извержений вулканов, который используется для описания прерывистых, отдельных и кратковременных взрывов. Такой тип извержений называется стромболианский.

Извержения вулкана Стромболи настолько ослепительны, что он заслужил прозвище "Маяк Средиземноморья". Дело в том, что, похожие на фейерверк, потоки лавы создают яркое оранжевое свечение в ночном небе Фото: IFLS

Более мощные извержения вулкана Стромболи случаются редко. Особенно интенсивный период активности вулкана начался в мае 1910 года и закончился только в июле 1931 года, в течение которого несколько человек погибли в результате извержений.

Например, 22 мая 1919 года мощное извержение вулкана привело к выбросу вулканической бомбы весом в 1000 кг, которая упала на островную деревню. В результате чего было разрушено от 10 до 20 домов, несколько человек получили ранения, а четыре человека погибли.

11 сентября 1930 года произошло самое мощное извержение вулкана Стромболи в XX веке. Тогда произошло два мощных взрыва, в результате которых образовалось облако извержения высотой 2,5 километра. Также на остров и в море упали вулканические бомбы весом в 30 тонн. В результате погибли шесть человек.

Вулкан Стромболи возобновил свою активность 2 февраля 1934 года и продолжает извергаться по сей день. Последнее мощное извержение произошло 13 апреля 2009 года.

