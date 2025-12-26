Це єдиний у світі вулкан, який постійно вивергає лаву щонайменше 2375 років (відео)

Хоча деякі вчені вважають, що вулкан Стромболі майже безперервно вивергається протягом 20 000 років, перше зафіксоване виверження датується 350 роком до нашої ери.

У той час як деякі вулкани останні понад 2000 років перебувають у стані спокою, вулкан Стромболі, весь цей час перебуває в активному стані. Вулкан є єдиним у світі, де практично безперервно відбуваються виверження лави вже як мінімум два тисячоліття, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Вулкан Стромболі розташований на однойменному острові, розташованому на північ від Сицилії (Італія). Площа острова становить лише 12,5 кв. км. Для порівняння, площа Києва — 839 кв. км. Цей вулкан відомий своїми постійними невеликими виверженнями. Висота вулкана Стромболі становить 926 м над рівнем моря, над рівнем морського дна — понад 2000 м.

Відео дня

Острів Стромболі. Вид із космосу Фото: Wikipedia

Хоча деякі вчені вважають, що майже безперервні виверження вулкана Стромболі тривають приблизно 20 000 років, перше зафіксоване виверження датується 350 роком до нашої ери. Подальші історичні записи показують, що цей вулкан відтоді майже безперервно вивергає лаву.

Переважна більшість цих вивержень, хоча й вибухові, зазвичай не дуже потужні та являють собою короткочасні викиди лави, а не утворення довготривалого стовпа матеріалу, що вивергається. Виверження вулкана Стромболі настільки сліпучі, що він заслужив прізвисько "Маяк Середземномор'я". Річ у тім, що, схожі на феєрверк, потоки лави створюють яскраве помаранчеве світіння в нічному небі.

Вулкан Стромболі Фото: Wikipedia

Як правило, виверження вулкана призводить до короткочасного викиду вулканічних бомб на висоту від кількох десятків до сотень метрів, а також попелу і газів. Вулканічна бомба — це рідкий згусток лави, викинутий із кратера вулкана під час виверження і частково або повністю затверділий у польоті.

Ці часті вибухові виверження навіть дали назву типу вивержень вулканів, який використовується для опису переривчастих, окремих і короткочасних вибухів. Такий тип вивержень називається стромболіанський.

Виверження вулкана Стромболі настільки сліпучі, що він заслужив прізвисько "Маяк Середземномор'я". Річ у тім, що, схожі на феєрверк, потоки лави створюють яскраве помаранчеве світіння в нічному небі Фото: IFLS

Потужніші виверження вулкана Стромболі трапляються рідко. Особливо інтенсивний період активності вулкана розпочався в травні 1910 року і закінчився тільки в липні 1931 року, протягом якого кілька людей загинули внаслідок вивержень.

Наприклад, 22 травня 1919 року потужне виверження вулкана призвело до викиду вулканічної бомби вагою в 1000 кг, яка впала на острівне село. Унаслідок чого було зруйновано від 10 до 20 будинків, кілька людей дістали поранення, а четверо людей загинули.

11 вересня 1930 року відбулося найпотужніше виверження вулкана Стромболі у XX столітті. Тоді сталося два потужні вибухи, внаслідок яких утворилася хмара виверження заввишки 2,5 кілометра. Також на острів і в море впали вулканічні бомби вагою в 30 тонн. У результаті загинуло шестеро людей.

Вулкан Стромболі відновив свою активність 2 лютого 1934 року і продовжує вивергатися донині. Останнє потужне виверження сталося 13 квітня 2009 року.

Як уже писав Фокус, під час виверження вулкана Везувій, загиблі люди в місті Помпеї носили теплий одяг у спеку, як з'ясували вчені. Археологи запропонували кілька пояснень цьому.

Також Фокус писав про те, що астрономи вперше в космосі виявили систему з трьох поглиначів матерії, які посилають потужні радіосигнали.