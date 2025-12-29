Самое странное месторождение газа в мире: скрыто под толщей воды и полно жизни (фото)

У берегов Гренландии только что обнаружили самое глубокое из когда-либо зарегистрированных выходов газовых гидратов. Еще более любопытно то, что оно изобилует жизнью.

Газовые гидраты Фрейя были обнаружены во время экспедиции Ocean Census Arctic Deep EXTREME24, возглавляемой командой из Арктического университета Норвегии (UiT). Изначально ученые заметили взрыв газа в толще воды, что свидетельствовало о необычной активности на большой глубине. Это побудило ученых отправить дистанционно управляемый подводный аппарат для исследования, пишет Science Alert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В ходе подводной экспедиции ученые обнаружили скопления кристаллического материала, также известного как гидрат. Команда использовала подводный аппарат для сбора образцов метана и сырой нефти, а также осадочных пород, содержащих образцы морской жизни. В результате ученым удалось обнаружить у западного побережья Гренландии самый глубокий в мире газовый гидрат, который кишит жизнью.

Відео дня

По словам соруководителя экспедиции Джулиана Паниери, это открытие фактически переписывает то, что нам известно об арктических глубоководных экосистемах, правилах, которым они подчиняются, и круговороте углерода.

Один из газовых скоплений гидрата Фрейя, с отмеченными местами отбора проб Фото: Nature Communications

Команда отмечает, что в ходе глубоководной экспедиции им удалось обнаружить необычно глубокую систему, которая одновременно геологически динамична и богата биологически — открытие имеет значение для биоразнообразия, климатических процессов и будущего управления Крайним Севером в целом.

Анализ показывает, что глубоководные животные, обитающие в газовых гидратных скоплениях Фрейя, питаются хемосинтетическими микробами, превращающими химические вещества, такие как метан, сульфиды и другие углеводороды в биологическое топливо. Именно оно, как показывает открытие, просачивается из морского дна в недавно обнаруженных скоплениях, далеко под поверхностью Гренландского моря: метан, а также более тяжелые углеводороды, но в меньших количествах. Авторы обнаружили, что постоянное поступление этих химических веществ из недр планеты позволяет обитателям курганов Фрейи спокойно существовать на глубине около 3640 метров.

Отметим, что почти пятая часть всего мирового метана находится в форме газовых гидратов, заключенных в морских отложениях. Однако новое открытие на глубине более 3,5 километра под поверхностью — весьма необычно, так как большинство подобных мест были обнаружены на глубине менее 2000 метров

Среди животных, обнаруженных на курганах Фрейи, были трубчатые черви (b), ракообразные, похожие на креветок (c), щетинковые черви (d) и двустворчатые моллюски (g) Фото: Nature Communications

По словам Паниери, среди обитателей курганов Фрейи были обнаружены трубчатые черви семейств Siboglinidae и Maldanidae, улитки семейств Skeneidae и Rissoididae, а также амфиподы семейства Melitidae. Простыми словами, экосистема имеет сходный состав на уровне семейств с арктическими гидротермальными источниками на аналогичных глубинах.

Команда также исследовала соединения в образцах осадочных пород и пришла к выводу, что нефть и газы, вероятно, происходят от цветковых растений, произраставших в теплой, лесистой Гренландии в миоцене, около 23 — 5,3 миллиона лет назад.

Напомним, ранее мы писали о том, как ученые ищут редкие элементы на дне океана, в космосе и мусоре.

Ранее Фокус писал о том, что нефтяное месторождение подожгло океан, а теперь извергает тонны метана.