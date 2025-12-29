Найдивніше родовище газу у світі: сховане під товщею води і сповнене життя (фото)

Біля берегів Гренландії щойно виявили найглибше з коли-небудь зареєстрованих виходів газових гідратів. Ще більш цікаво те, що воно рясніє життям.

Газові гідрати Фрейя були виявлені під час експедиції Ocean Census Arctic Deep EXTREME24, очолюваної командою з Арктичного університету Норвегії (UiT). Спочатку вчені помітили вибух газу в товщі води, що свідчило про незвичайну активність на великій глибині. Це спонукало вчених відправити дистанційно керований підводний апарат для дослідження, пише Science Alert.

Під час підводної експедиції вчені виявили скупчення кристалічного матеріалу, також відомого як гідрат. Команда використовувала підводний апарат для збору зразків метану і сирої нафти, а також осадових порід, що містять зразки морського життя. У результаті вченим вдалося виявити біля західного узбережжя Гренландії найглибший у світі газовий гідрат, який кишить життям.

За словами співкерівника експедиції Джуліана Панієрі, це відкриття фактично переписує те, що нам відомо про арктичні глибоководні екосистеми, правила, яким вони підкоряються, і колообіг вуглецю.

Одне з газових скупчень гідрату Фрейя, із зазначеними місцями відбору проб Фото: Nature Communications

Команда зазначає, що під час глибоководної експедиції їм удалося виявити незвично глибоку систему, яка водночас геологічно динамічна і багата біологічно — відкриття має значення для біорізноманіття, кліматичних процесів і майбутнього управління Крайньою Північчю загалом.

Аналіз показує, що глибоководні тварини, що мешкають у газових гідратних скупченнях Фрейя, харчуються хемосинтетичними мікробами, що перетворюють хімічні речовини, такі як метан, сульфіди та інші вуглеводні на біологічне паливо. Саме воно, як показує відкриття, просочується з морського дна в нещодавно виявлених скупченнях, далеко під поверхнею Гренландського моря: метан, а також важчі вуглеводні, але в менших кількостях. Автори виявили, що постійне надходження цих хімічних речовин із надр планети дає змогу мешканцям курганів Фрейї спокійно існувати на глибині близько 3640 метрів.

Зазначимо, що майже п'ята частина всього світового метану перебуває у формі газових гідратів, ув'язнених у морських відкладеннях. Однак нове відкриття на глибині понад 3,5 кілометра під поверхнею — вельми незвичне, оскільки більшість подібних місць було виявлено на глибині менше ніж 2000 метрів.

Серед тварин, виявлених на курганах Фрейї, були трубчасті черв'яки (b), ракоподібні, схожі на креветок (c), щетинкові черв'яки (d) і двостулкові молюски (g) Фото: Nature Communications

За словами Панієрі, серед мешканців курганів Фрейї було виявлено трубчастих черв'яків родин Siboglinidae і Maldanidae, равликів родин Skeneidae і Rissoididae, а також амфіподів сімейства Melitidae. Простими словами, екосистема має подібний склад на рівні родин з арктичними гідротермальними джерелами на аналогічних глибинах.

Команда також досліджувала сполуки в зразках осадових порід і дійшла висновку, що нафта і гази, ймовірно, походять від квіткових рослин, які росли в теплій, лісистій Гренландії в міоцені, приблизно 23 — 5,3 мільйона років тому.

