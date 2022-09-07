Прокляте місце. Нафтове родовище підпалило океан, а тепер викидає тонни метану

Лише за останній місяць викиди сумнозвісної платформи склали понад 44 тонни метану.

Величезне нафтове родовище Ку-Малоб-Заап у Мексиканській затоці відоме всьому світу. Можливо, ви не згадаєте назву платформи, але точно згадаєте, як минулого року буквально загорівся океан — фото величезного вогненного "кратера" прозвали "порталом у пекло", пише Gizmodo.

Підводну океанічну пожежу вдалося погасити, а нафтогазова компанія Pemex, якій належить це величезне нафтове родовище, продовжила роботи на платформі. Зазначимо, що нафтове родовище має не найкращу репутацію — за сім років через різні нещасні випадки на платформах загинули близько сотні співробітників, потім спалахнув океан, а тепер космічні супутники зафіксували рекордні викиди метану в атмосферу.

[ + – ] Пожежа в океані влітку 2021 року

Відповідні знімки надали співробітники Європейської космічної агенції. Вони зауважили, що протягом понад 20 днів в останній місяць літа 2022 року сумнозвісне родовище нафти викинуло в атмосферу понад 44 тонни метану. Вчені підрахували, що така кількість викидів відповідає тому, скільки вуглекислого газу потрапляє в атмосферу від використання електрики більш ніж 650 тисяч будинків на рік.

Учені також помітили, що це не єдиний викид метану в атмосферу з Ку-Малоб-Заап — подібний сплеск шкідливих викидів уже спостерігали наприкінці 2021 року. Тоді він становив близько 3% від усіх річних викидів країни.

Дослідники також зазначають, що викид метану є такою самою проблемою, як і викиди вуглекислого газу в атмосферу. Подібні масштабні викиди шкідливих речовин значно ускладнюють роботу з уповільнення глобального потепління. За словами вчених, метан справді не затримується в атмосфері так довго, як вуглекислий газ. Однак цей газ майже в 80 разів потужніший за вуглекислий. Дослідники вважають, що якщо не скоротити викиди вже зараз, то надалі вони значно ускладнять роботу вчених, адже найближчим часом спричинять різкі кліматичні зміни.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що в боротьбі з глобальним потеплінням ученим допоможуть нові екологічні дерев'яні міста.