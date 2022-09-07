Проклятое место. Нефтяное месторождение подожгло океан, а теперь извергает тонны метана

Лишь за последний месяц выбросы печально известной платформы составили более 44 тонн метана.

Огромное нефтяное месторождение Ку-Малоб-Заап в Мексиканском заливе известно всему миру. Возможно вы не вспомните название платформы, но точно вспомните, как в прошлом году в буквальном смысле загорелся океан — фото огромного пылающего "кратера" прозвали "порталом в ад", пишет Gizmodo.

Подводный океанический пожар удалось погасить, а нефтегазовая компания Pemex, которой принадлежит это огромнейшее нефтяное месторождение, продолжила работы на платформе. Отметим, что нефтяное месторождение имеет не лучшую репутацию — за семь лет из-за различных несчастных случаев на платформах погибли около сотни сотрудников, затем воспылал океан, а теперь вот космические спутники засекли рекордные выбросы метана в атмосферу.

[ + – ] Пожар в океане летом 2021 года

Соответствующие снимки предоставили сотрудники Европейского космического агентства. Они заметили, что в течение более 20 дней в последний месяц лета 2022 года печально известное месторождение нефти выбросило в атмосферу более 44 тонн метана. Ученые подсчитали, что такое количество выбросов соответствует тому, сколько углекислого газа попадает в атмосферу от использования электричества более чем 650 тысяч домов за год.

Ученые также заметили, что это не единственный крупный выброс метана в атмосферу из Ку-Малоб-Заап — подобный всплеск вредных выбросов уже наблюдался в конце 2021 года. Тогда он составил порядка 3% всех годовых выбросов страны.

Исследователи также отмечают, что выброс метана является такой же проблемой, как и выбросы углекислого газа в атмосферу. Подобные масштабные выбросы вредных веществ значительно усложняют работу по замедлению глобального потепления. По словам ученых, метан действительно не задерживается в атмосфере так долго, как углекислый газ. Однако этот газ почти в 80 раз мощнее углекислого. Исследователи считают, что если не сократить выбросы уже сейчас, то в дальнейшем они значительно затруднят работу ученых — ведь повлекут резкие климатические изменения в ближайшее время.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что в борьбе с глобальным потепление ученым помогут новые экологичные деревянные города.