Жуткая акула держала океан в страхе за 15 млн лет до появления мегалодона: какой она была (фото)

Исследователи обнаружили, что огромная жуткая акула бороздила просторы океана задолго до появления китов, больших белых акул и гигантского мегалодона. Каким было одно из страшнейших чудищ мелового периода.

В эпоху динозавров — до появления китов, больших белых акул и мегалодона — огромная чудовищная акула рыскала в водах у побережья современной северной Австралии в поисках пищи. Ученые обнаружили окаменелые останки хищника на пляже недалеко от города Дарвин и считают, что акула, вероятно, являлась самым ранним мега-хищником из современной линии акул — бороздила океан на 15 миллионов лет раньше, чем обнаруженные ранее огромные акулы, пишет PHYS.org.

Мега-хищник, живший до появления мегалодона

По словам соавтора исследования, старшего куратора палеобиологии в Шведском музее естественной истории Бенджамина Кира, древний предок современной большой белой акулы, достигающей 6 метров в длину, вероятно, был около 8 метров в длину.

Отметим, что кардабиодонтиды — древние, мегахищные акулы, распространенные в позднем меловом периоде, после 100 миллионов лет назад. Однако новая находка отодвигает временные рамки обнаружения огромных кардабиодонтидов.

История акул насчитывает около 400 миллионов лет, однако ламнообразные, предки современных больших белых акул, появляются в палеонтологической летописи около 135 миллионов лет назад. В то время как считается, они были маленькими и достигали всего около метра в длину. Поэтому открытие того, что ламнообразные уже стали гигантскими к 115 миллионам лет назад, стало неожиданным.

Известно, что позвонки огромной древней акулы были обнаружены на побережье недалеко от Дарвина на крайнем севере Австралии, на дне древнего океана, простиравшегося от Гондваны до Лавразии. Этот регион, как известно, богат ископаемыми свидетельствами доисторической морской жизни.

В результате, всего пять позвонков положили начало поискам, позволяющим оценить размеры их владельцев. По словам ученых, позвонки были обнаружены еще в 1980-х и 1990-х годах и достигали в длину около 12 сантиметров, но затем были упущены из виду и хранились в музее.

Отметим, когда дело касается акул, обнаружение позвонков — настоящая находка для палеонтологов. Дело в том, что скелеты акул в основном состоят из хрящей, а не костей — поэтому ископаемые останки хищников, как правило, представляют собой, зубы, которые акулы сбрасывают в течение всей жизни. При этом важность позвонков заключается в том, что они позволяют судить о размерах акул.

Позвонки гигантской древней акулы достигали 12 сантиметров в длину Фото: Stefan Bengtson/Swedish Museum of Natural History

Размеры древних акул — все еще загадка

В ходе исследования ученые использовали математические формулы для оценки размеров вымерших акул, таких как мегалодон — массивный хищник, который, как считается, достигал 17 метров в длину. Но редкость позвонков означает, что на вопросы о размерах древних акул ответить сложно.

По словам Кира, потребовались годы, однако ученые все же смогли воссоздать вероятные размеры и формы хищника. Ученые полагают, что древняя акула выглядела как современная гигантская акула — вероятно, такая модель строения тела и является историей успеха эволюции акул в течение миллионов лет.

