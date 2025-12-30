Древнейшая среди найденных: почему одна монета изменила представление о средневековой Шотландии (фото)

В Шотландии обнаружили древнейшую отчеканенную в Эдинбурге монету, которая изменила представление об экономике страны в раннем Средневековье. Серебряную монету XII века нашли с помощью металлоискателя в лесистой местности вблизи Пеникуика в Мидлотиане.

Монету, выпущенную в правление короля Шотландии Давида I (1124-1153), передали в Национальный музей Шотландии после оценки Шотландской комиссией по распределению археологических находок. До этой находки историки считали, что древнейшие монеты времен правления Давида I чеканились только в Карлайле, на территории современной Англии, пишет Arkeonews.

На новонайденной монете есть надпись, свидетельствующая, что она была отчеканена в Эдинбурге, что делает ее древнейшей известной шотландской монетой, изготовленной за пределами Карлайла.

"Эта монета действительно значима, поскольку она является первой монетой такого типа, отчеканенной в Эдинбурге", — сказала Элис Блэквелл, старший куратор средневековой археологии и истории Национального музея Шотландии. "До этой находки считалось, что все древнейшие монеты Давида были изготовлены в Карлайле".

Монета, датированная второй половиной 1130-х годов, имеет портрет короля Давида I на одной стороне и крестообразный рисунок на обороте. Часть надписи, написанной как +E(A?)BALD:EONESBVRG, содержит буквы "ESBVRG", что подтверждает Эдинбург как место чеканки.

По словам доктора Блэквелл, монеты являются одним из важнейших источников для изучения этого периода, поскольку письменные записи о средневековых монетных практиках практически отсутствуют. "Практически не сохранилось документов, объясняющих, как чеканились монеты, где и почему менялись дизайны. Эти монеты сами по себе являются основным историческим доказательством", — сказала она.

Во время правления Давида I производство монет распространилось на такие места, как Перт, Бервик-апон-Твид, Абердин, Сент-Эндрюс и Роксбург в Шотландской границе. Его правление также принесло более широкие политические и административные изменения, включая создание королевских городов, таких как Перт, Данфермлин и Стирлинг, а также значительные реформы гражданских институтов.

Монету нашли в 2023 году и, согласно закону, о ней было сообщено в систему Treasure Trove. Поисковику выплатили вознаграждение в размере 15 000 фунтов стерлингов (около 20 000 долларов). Монета, как ожидается, будет использоваться для будущих исследований, а затем будет выставлена на всеобщее обозрение.

Как отмечает доктор Блэквелл, "Это открытие не только обогащает наше понимание шотландской средневековой монеты, но и дает представление об экономической и политической истории во время правления короля Давида I".

Находка является прямым доказательством ранних усилий Шотландии по контролю над собственной валютой и экономической системой. Монета подтверждает роль Эдинбурга как важного центра власти в XII веке и является редким свидетельством раннего развития шотландской государственности и денежной независимости.

