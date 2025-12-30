Найдавніша серед знайдених: чому одна монета змінила уявлення про середньовічну Шотландію (фото)

У Шотландії виявили найдавнішу викарбувану у Единбурзі монету, яка змінила уявлення про економіку країни в ранньому середньовіччі. Срібну монету XII століття знайшли за допомогою металошукача в лісистій місцевості поблизу Пенікуїка в Мідлотіані.

Монету, випущену за правління короля Шотландії Давида I (1124–1153), передали до Національного музею Шотландії після оцінки Шотландською комісією з розподілу археологічних знахідок. До цієї знахідки історики вважали, що найдавніші монети часів правління Давида I карбувалися тільки в Карлайлі, на території сучасної Англії, пише Arkeonews.

На новознайденій монеті є напис, який свідчить, що вона була викарбувана в Единбурзі, що робить її найдавнішою відомою шотландською монетою, виготовленою за межами Карлайла.

"Ця монета є дійсно значущою, оскільки вона є першою монетою такого типу, викарбуваною в Единбурзі", — сказала Еліс Блеквелл, старший куратор середньовічної археології та історії Національного музею Шотландії. "До цієї знахідки вважалося, що всі найдавніші монети Давида були виготовлені в Карлайлі".

Монета, датована другою половиною 1130-х років, має портрет короля Давида I на одному боці та хрестоподібний малюнок на звороті. Частина напису, написаного як +E(A?)BALD:EONESBVRG, містить літери "ESBVRG", що підтверджує Единбург як місце карбування.

За словами доктора Блеквелл, монети є одним з найважливіших джерел для вивчення цього періоду, оскільки письмові записи про середньовічні монетні практики практично відсутні. "Практично не збереглося документів, що пояснюють, як карбувалися монети, де і чому змінювалися дизайни. Ці монети самі по собі є основним історичним доказом", — сказала вона.

Під час правління Давида I виробництво монет поширилося на такі місця, як Перт, Бервік-апон-Твід, Абердін, Сент-Ендрюс і Роксбург у Шотландському прикордонні. Його правління також принесло ширші політичні та адміністративні зміни, включаючи створення королівських міст, таких як Перт, Данфермлін і Стірлінг, а також значні реформи цивільних інститутів.

Монету знайшли в 2023 році і, відповідно до закону, про неї було повідомлено в систему Treasure Trove. Пошуковцю виплатили винагороду в розмірі 15 000 фунтів стерлінгів (близько 20 000 доларів). Монета, як очікується, буде використовуватися для майбутніх досліджень, а потім буде виставлена на загальний огляд.

Як зазначає доктор Блеквелл, "Це відкриття не тільки збагачує наше розуміння шотландської середньовічної монети, але й дає уявлення про економічну та політичну історію під час правління короля Давида I".

Знахідка є прямим доказом ранніх зусиль Шотландії з контролю над власною валютою та економічною системою. Монета підтверджує роль Единбурга як важливого центру влади в XII столітті та є рідкісним свідченням раннього розвитку шотландської державності та грошової незалежності.

