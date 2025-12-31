Эффективные способы борьбы с похмельем найдены: список секретных продуктов

Исследователи назвали действенные способы борьбы с похмельем. Спойлер: жаренная и жирная еда едва ли поможет.

Праздничное застолье легко может обернуться головной болью с утра, и если вы ожидаете, что горячий завтрак может помочь справиться с похмельем — вы глубоко заблуждаетесь. К счастью, исследователи определили лучшие продукты для борьбы с похмельем, пишет Daily Mail.

По мнению экспертов, наиболее эффективными в этом случае являются блюда, богатые жидкостью, ферментированными продуктами, нежирным белком и овощами — именно они помогут ускорить восстановление организма. В то же время тяжелые, жирные и сладкие блюда ухудшают гидратацию и могут вызвать резкое снижение энергии.

Исследователи также составили рейтинг 10 стран по содержанию питательных веществ в их любимых "похмельных блюдах". Первое место заняла Япония с мисо-супом, в то время как Великобритания и английский завтрак оказались внизу рейтинга.

По словам ведущего диетолога Lifesum Ребекки Беречи, похмельные завтраки часто бывают слишком обильными, однако небольшие изменения рациона могут существенно повлиять на ситуацию. По сути, для быстрого восстановления организма необходимо сосредоточиться на восполнении жидкости и электролитов.

Лучшие блюда от похмелья

Первое место в рейтинге, по словам исследователей, занимает японский мисо-суп с рисом и соленьями — он содержит большое количество электролитов, ферментированных продуктов, а также мало жира и клетчатки.

Корейский овощной суп с рисом и кимчи занимает второе место, так как содержит витамины, минералы и полезные для кишечника пробиотики.

На третьем месте — шведский овощной суп с рыбой. Он содержит нежирный белок, сбалансированное соотношение макроэлементов и достаточное количество жидкости для восполнения водного баланса.

Мисо-суп назвали лучшим блюдом для борьбы с похмельем Фото: pixabay.com

Блюда средней ценовой категории от похмелья

По словам исследователей, к таким блюдам относятся рисовая каша в стиле конджи из Чехии, финский легкий бульон из цельных зерен и португальское рагу из морепродуктов с овощами. Эти блюда щадят пищеварение, содержат много витаминов и клетчатки, а также мало насыщенных жиров.

Еще одним неплохим вариантом считается норвежский рыбный суп с корнеплодами — он обеспечивает энергию и содержит нежирный белок. В то же время итальянский овощной суп с нежирным мясом отличается высоким содержанием антиоксидантов и витаминов.

Худшие блюда от похмелья

По словам исследователей, худшими блюдами от похмелья являются американский и английский завтраки, которые содержат много насыщенных жиров и мало клетчатки. Эти блюда усиливают усталость и нагрузку на пищеварительную систему, а также содержат много соли, мало микроэлементов. Это делает их худшими блюдами от похмелья.

