Ефективні способи боротьби з похміллям знайдено: список секретних продуктів

Святкове застілля легко може обернутися головним болем зранку, і якщо ви очікуєте, що гарячий сніданок може допомогти впоратися з похміллям — ви глибоко помиляєтеся. На щастя, дослідники визначили найкращі продукти для боротьби з похміллям, пише Daily Mail.

На думку експертів, найефективнішими в цьому разі є страви, багаті на рідину, ферментовані продукти, нежирний білок та овочі — саме вони допоможуть прискорити відновлення організму. Водночас важкі, жирні та солодкі страви погіршують гідратацію і можуть спричинити різке зниження енергії.

Дослідники також склали рейтинг 10 країн за вмістом поживних речовин в їхніх улюблених "похмільних стравах". Перше місце посіла Японія з місо-супом, тоді як Велика Британія та англійський сніданок опинилися внизу рейтингу.

За словами провідної дієтологині Lifesum Ребеки Беречі, похмільні сніданки часто бувають надто рясними, проте невеликі зміни раціону можуть істотно вплинути на ситуацію. По суті, для швидкого відновлення організму необхідно зосередитися на поповненні рідини та електролітів.

Найкращі страви від похмілля

Перше місце в рейтингу, за словами дослідників, посідає японський місо-суп із рисом і соліннями — він містить велику кількість електролітів, ферментованих продуктів, а також мало жиру і клітковини.

Корейський овочевий суп із рисом і кімчі посідає друге місце, оскільки містить вітаміни, мінерали та корисні для кишківника пробіотики.

На третьому місці — шведський овочевий суп із рибою. Він містить нежирний білок, збалансоване співвідношення макроелементів і достатню кількість рідини для поповнення водного балансу.

Страви середньої цінової категорії від похмілля

За словами дослідників, до таких страв належать рисова каша в стилі конджі з Чехії, фінський легкий бульйон із цільних зерен і португальське рагу з морепродуктів з овочами. Ці страви щадять травлення, містять багато вітамінів і клітковини, а також мало насичених жирів.

Ще одним непоганим варіантом вважається норвезький рибний суп із коренеплодами — він забезпечує енергію та містить нежирний білок. Водночас італійський овочевий суп із нежирним м'ясом вирізняється високим вмістом антиоксидантів і вітамінів.

Найгірші страви від похмілля

За словами дослідників, найгіршими стравами від похмілля є американський та англійський сніданки, які містять багато насичених жирів і мало клітковини. Ці страви посилюють втому і навантаження на травну систему, а також містять багато солі, мало мікроелементів. Це робить їх найгіршими стравами від похмілля.

