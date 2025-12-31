В Антарктиде способно выжить лишь одно насекомое: его застукали за поеданием пластика (фото)

Исследователи только что обнаружили, что Антарктида больше не свободна от пластика. Более того, исследование показывает, что единственные насекомые, способные выжить здесь, уже поедают его.

С момента изобретения пластика его микрочастицы успели просочиться повсюду: следы микропластика уже были обнаружены на вершинах самых высоких гор, на дне океана, в наших телах, почве, воде и даже дыхании дельфинов. Ранее считалось, что единственным местом, способным избежать этого нашествия, является Южный полюс — однако и эта баррикада, похоже, пала, пишет IFLScience.

По словам энтомолога из Университета Кентукки Джека Девлина, они с коллегами начали исследовать ситуацию на самом экстремальном континенте Земли и обнаружили, что крохотные частицы этого материала уже достигли Антарктиды.

Відео дня

Более того, по словам соавтора исследования, эколога из Университета Модены Элизы Бергами, они с коллегами впервые обнаружили фрагменты микропластика в пищеварительном тракте личинок диких комаров-звонцов (Belgica antarctica) — единственных насекомых, способных выжить в Антарктиде.

Отметим, что проглатывание крохотных частиц насекомыми все еще остается достаточно редким явлением и было обнаружено менее чем у 7% собранных в полевых условиях особей. Однако результаты подтверждают, что пластик все же попадает в антарктическую почву.

Единственные насекомые в Антарктиде

Belgica antarctica — крошечные существа, размером с рисовое зернышко. Эти насекомые не кусаются, питаясь мхом и водорослями. Несмотря на свои крошечные размеры, это самое крупное чисто наземное животное, обитающее на ледяном континенте.

По словам Девлина, комары-звонцы способны выживать в условиях сильного холода, засухи, высокой концентрации соли, резких перепадов температуры и ультрафиолетового излучения. Насекомые также играют важную роль почти во всех антарктических экосистемах. Например, в стадии личинки насекомые питаются растительностью и органическими остатками — процесс, который высвобождает жизненно важные питательные вещества обратно в почву, в противном случае они оставались бы запертыми во постоянно растущих кучах отходов. В результате любое вмешательство в жизнь этих насекомых может оказать огромное влияние на биом всего континента.

Однако проблема заключается в том, что несмотря на относительную чистоту Антарктиды, она вовсе не застрахована от микропластика. К счастью, уровень загрязнения на ледяном континенте все еще ниже, чем на большей части Земли, однако частицы уже проникают в систему Антарктиды.

Единственным эндемичным для Антарктиды насекомым является антарктическая мошка (Belgica antarctica) Фото: wikimedia

Как микропластик повлияет на насекомых в Антарктиде?

Уже известно, что единственные насекомые в Антарктиде весьма выносливы, однако сумеют ли они справиться с загрязнением микропластиком? В новом исследовании ученые ответили на этот вопрос.

В течение 10 дней команда подвергала личинок воздействию почвы, загрязненной микропластиком различной концентрации, и измеряла, насколько их выживаемость, скорость метаболизма и запасы энергии коррелируют с поглощением микрогранул.

Поначалу результаты казались весьма обнадеживающими: даже при самых высоких концентрациях пластика выживаемость не снижалась, как не менялся и метаболизм. Но более тщательное изучение показало более сложную картину — личинки, подвергшиеся более высоким концентрациям пластика, имели меньшие запасы жира, крайне важные для выживания в столь суровой среде.

Авторы признают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы понять, чем может обернуться для насекомых и континента в целом проблема загрязнения Антарктиды пластиком. Однако уже сейчас результаты вызывают беспокойство.

