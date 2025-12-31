В Антарктиді здатна вижити лише одна комаха: її застукали за поїданням пластику (фото)

Дослідники щойно виявили, що Антарктида більше не вільна від пластику. Ба більше, дослідження показує, що єдині комахи, здатні вижити тут, уже поїдають його.

З моменту винаходу пластику його мікрочастинки встигли просочитися всюди: сліди мікропластику вже було виявлено на вершинах найвищих гір, на дні океану, в наших тілах, ґрунті, воді та навіть диханні дельфінів. Раніше вважалося, що єдиним місцем, здатним уникнути цієї навали, є Південний полюс — однак і ця барикада схоже впала, пише IFLScience.

За словами ентомолога з Університету Кентуккі Джека Девліна, вони з колегами почали досліджувати ситуацію на найекстремальнішому континенті Землі й виявили, що крихітні частинки цього матеріалу вже досягли Антарктиди.

Відео дня

Ба більше, за словами співавторки дослідження, екологині з Університету Модени Елізи Бергамі, вони з колегами вперше виявили фрагменти мікропластику в травному тракті личинок диких комарів-дзвінців (Belgica antarctica) — єдиних комах, здатних вижити в Антарктиді.

Зазначимо, що проковтування крихітних частинок комахами все ще залишається досить рідкісним явищем і було виявлено менш ніж у 7% зібраних у польових умовах особин. Однак результати підтверджують, що пластик все ж таки потрапляє в антарктичний ґрунт.

Єдині комахи в Антарктиді

Belgica antarctica — крихітні істоти, розміром з рисове зернятко. Ці комахи не кусаються, харчуючись мохом і водоростями. Попри свої крихітні розміри, це найбільша чисто наземна тварина, що мешкає на крижаному континенті.

За словами Девліна, комарі-дзвінці здатні виживати в умовах сильного холоду, посухи, високої концентрації солі, різких перепадів температури та ультрафіолетового випромінювання. Комахи також відіграють важливу роль майже у всіх антарктичних екосистемах. Наприклад, у стадії личинки комахи харчуються рослинністю та органічними рештками — процес, що вивільняє життєво важливі поживні речовини назад у ґрунт, інакше вони залишалися б замкненими в купах відходів, що постійно зростають. У результаті будь-яке втручання в життя цих комах може мати величезний вплив на біом усього континенту.

Однак проблема полягає в тому, що попри відносну чистоту Антарктиди, вона зовсім не застрахована від мікропластику. На щастя, рівень забруднення на крижаному континенті все ще нижчий, ніж на більшій частині Землі, проте частинки вже проникають у систему Антарктиди.

Єдиною ендемічною для Антарктиди комахою є антарктична мошка (Belgica antarctica). Фото: wikimedia

Як мікропластик вплине на комах в Антарктиді?

Уже відомо, що єдині комахи в Антарктиді вельми витривалі, проте чи зможуть вони впоратися із забрудненням мікропластиком? У новому дослідженні вчені відповіли на це запитання.

Протягом 10 днів команда піддавала личинок впливу ґрунту, забрудненого мікропластиком різної концентрації, і вимірювала, наскільки їхня виживаність, швидкість метаболізму і запаси енергії корелюють із поглинанням мікрогранул.

Спочатку результати здавалися вельми перспективними: навіть за найвищих концентрацій пластику виживаність не знижувалася, як не змінювався і метаболізм. Але ретельніше вивчення показало складнішу картину — личинки, які зазнали вищих концентрацій пластику, мали менші запаси жиру, вкрай важливі для виживання в такому суворому середовищі.

Автори визнають, що будуть потрібні додаткові дослідження, щоб зрозуміти, чим може обернутися для комах і континенту загалом проблема забруднення Антарктиди пластиком. Однак уже зараз результати викликають занепокоєння.

