Ничего подобного не видели прежде: амурская тигрица с детенышами удивила ученых (видео)

Эксперты по диким кошкам впервые в истории получили фото амурской тигрицы, прогуливающейся с пятью детенышами. Это огромный шаг в деле сохранения вида.

В Национальном парке тигром и леопардов на северо-востоке Китая дикая амурская тигрица впервые в истории наблюдений была запечатлена с пятью детенышами. Эти уникальные кадры поразили экспертам по диким кошкам, поскольку тигрицы, как правило, рождают лишь от одного до четырех детенышей, пишет IFLScience.

Эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF) называют полученные кадры "необыкновенными", и это не случайно. По словам руководителя глобальной программы WWF по тиграм Стюарта Чепмена, это первый в истории наблюдений случай, когда в Китае запечатлена мать с пятью детенышами.

Предполагается, что амурской тигрице около девяти лет, а ее детенышам от шести до восьми месяцев. Уникальные кадры были запечатлены в ноябре 2025 года в Национальном парке тигров и леопардов Северо-Восточного Китая — крупнейшем в мире тигровом заповеднике, а также критически важной среде обитания амурских тигров, которые сегодня находятся под угрозой исчезновения.

По словам экспертов, первые в истории кадры шести диких тигров в одном кадре указывают на то, что природоохранные мероприятия Китая являются эффективными. Отметим, что китайское правительство совместно с учеными годами работают над спасением исчезающего вида тигров.

Появление этой семьи тигров, по словам ученых, является знаковым, так как численность вида растет после рекордно низкого уровня в 20 особей в 2010 году. Около половины диких амурских тигрят не доживают до первых двух лет жизни, даже в районах с обилием добычи.

Сегодня амурские тигры представляют собой одну из крупнейших популяций тигров в мире, но в 1930-х годах они оказались на грани вымирания. Основными причинами вымирания вида считаются политические волнения и охота, как на самих хищников, так и на других животных, являющихся их основной добычей.

