Нічого подібного не бачили раніше: амурська тигриця з дитинчатами здивувала вчених (відео)

Експерти з диких кішок уперше в історії отримали фото амурської тигриці, яка прогулюється з п'ятьма дитинчатами. Це величезний крок у справі збереження виду.

У Національному парку тигрів і леопардів на північному сході Китаю дику амурську тигрицю вперше в історії спостережень було зафіксовано з п'ятьма дитинчатами. Ці унікальні кадри вразили експертів з диких кішок, оскільки тигриці, як правило, народжують лише від одного до чотирьох дитинчат, пише IFLScience.

Експерти Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) називають отримані кадри "незвичайними", і це не випадково. За словами керівника глобальної програми WWF щодо тигрів Стюарта Чепмена, це перший в історії спостережень випадок, коли в Китаї зафіксовано матір із п'ятьма дитинчатами.

Передбачається, що амурській тигриці близько дев'яти років, а її дитинчатам від шести до восьми місяців. Унікальні кадри було зафіксовано в листопаді 2025 року в Національному парку тигрів і леопардів Північно-Східного Китаю — найбільшому у світі тигровому заповіднику, а також критично важливому середовищі існування амурських тигрів, які сьогодні перебувають під загрозою зникнення.

За словами експертів, перші в історії кадри шести диких тигрів в одному кадрі вказують на те, що природоохоронні заходи Китаю є ефективними. Зазначимо, що китайський уряд спільно з науковцями роками працюють над порятунком зникаючого виду тигрів.

Поява цієї сім'ї тигрів, за словами вчених, є знаковою, оскільки чисельність виду зростає після рекордно низького рівня у 20 особин 2010 року. Близько половини диких амурських тигренят не доживають до перших двох років життя, навіть у районах з великою кількістю здобичі.

Сьогодні амурські тигри є однією з найбільших популяцій тигрів у світі, але в 1930-х роках вони опинилися на межі вимирання. Основними причинами вимирання виду вважають політичні заворушення і полювання, як на самих хижаків, так і на інших тварин, які є їхньою основною здобиччю.

