Назван самый необычный кролик в мире: живое ископаемое готического вида (видео)

На отдаленных японских островах Амами-Осима и Токуносима обитает весьма необычный кролик — Амамиский кролик (Pentalagus furnessi) — животное с темной шерстью и древним видом. По словам ученых, животное уникально для этих островов и является настоящим живым ископаемым, пишет IFLScience.

Амамиский кролик, также известный как рюкюский кролик, имеет необычно маленькие уши, очень коренастое и приземистое тело, крохотные глаза и лохматую, жесткую шерсть почти черного цвета с красноватыми оттенками. Может показаться, что такой внешний вид — результат генетической аномалии, но на самом деле животное напоминает более примитивных кроликов, которые, как считается, жили на Земле миллионы лет назад. Исследователи считают, что Амамиский кролик может быть потомком плиопенталага — вымершего рода древних кроликов, появившегося в Азии около 6 миллионов лет назад и вымершего к концу плейстоцена.

По словам исследователей, черная шерсть и исключительно ночной образ жизни придают животному весьма готический вид. Представители вида также обитают в темных лесах, где летом питается травами и папоротниками, а зимой — орехами и желудями. Амамиские кролики также вооружены невероятно длинными, прямыми и сильными когтями, которые животные используются для рытья нор на склонах холмов.

Хотя у кролика есть несколько естественных хищников, включая змей и мангустов, он также пострадал от охоты и отлова со стороны человека. Охота достигла пика до 1920-х годов, что привело к сокращению численности популяции. К счастью, в 1921 году Япония признала кроликов природным памятником, что обеспечило им защиту. В 1963 году их объявили "особым природным памятником", что предотвратило отлов.

И все же, несмотря на все усилия, Амамиские кролики также уязвимы перед потерей среды обитания, вызванной вырубкой лесов, сельским хозяйством и строительством. Их уникальное существование делает животных уязвимыми к изменениям, особенно потому, что кролики лучше всего чувствуют себя в смешанных молодых и зрелых лесах, с трудом выживая в каждом из них по отдельности.

В результате вид считается находящимся под угрозой исчезновения. По оценкам, их нынешняя популяция составляет от 2000 до 4800 особей на острове Амами-Осима и всего около 400 на острове Токуносима.

