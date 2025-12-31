Названо найнезвичайнішого кролика у світі: жива копалина готичного вигляду (відео)

Дослідники розповіли про Амаміського кролика, який виглядає ніби пережиток давно зниклих кроликів і є живою копалиною.

На віддалених японських островах Амамі-Осіма і Токуносіма мешкає вельми незвичайний кролик — Амаміський кролик (Pentalagus furnessi) — тварина з темною шерстю та давнім видом. За словами вчених, тварина унікальна для цих островів і є справжньою живою копалиною, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Амаміський кролик, також відомий як рюкюський кролик, має незвично маленькі вуха, дуже кремезне і присадкувате тіло, крихітні очі та кошлату, жорстку шерсть майже чорного кольору з червонуватими відтінками. Може здатися, що такий зовнішній вигляд — результат генетичної аномалії, але насправді тварина нагадує більш примітивних кроликів, які, як вважається, жили на Землі мільйони років тому. Дослідники вважають, що Амаміський кролик може бути нащадком пліопенталага — вимерлого роду стародавніх кроликів, що з'явився в Азії близько 6 мільйонів років тому і вимер до кінця плейстоцену.

Відео дня

За словами дослідників, чорна шерсть і виключно нічний спосіб життя надають тварині вельми готичного вигляду. Представники виду також мешкають у темних лісах, де влітку харчуються травами й папоротями, а взимку — горіхами й жолудями. Амаміські кролики також озброєні неймовірно довгими, прямими та сильними кігтями, які тварини використовують для риття нір на схилах пагорбів.

Хоча у кролика є кілька природних хижаків, включно зі зміями та мангустами, він також постраждав від полювання і вилову з боку людини. Полювання досягло піку до 1920-х років, що призвело до скорочення чисельності популяції. На щастя, 1921 року Японія визнала кроликів природною пам'яткою, що забезпечило їм захист. У 1963 році їх оголосили "особливою природною пам'яткою", що запобігло вилову.

І все ж, попри всі зусилля, Амаміські кролики також уразливі перед втратою середовища проживання, викликаної вирубкою лісів, сільським господарством і будівництвом. Їхнє унікальне існування робить тварин вразливими до змін, особливо тому, що кролики найкраще почуваються в змішаних молодих і зрілих лісах, насилу виживаючи в кожному з них окремо.

У результаті вид вважається таким, що перебуває під загрозою зникнення. За оцінками, їхня нинішня популяція становить від 2000 до 4800 особин на острові Амамі-Осіма і лише близько 400 на острові Токуносіма.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кролики з висячими вухами в небезпеці: вчені виявили, що їхньому здоров'ю щось загрожує.

Раніше Фокус писав про те, що вчені випробували на кроликах електронні контактні лінзи.