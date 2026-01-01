Сфера смерти, 3I/ATLAS и неизвестные дроны: какие 5 неразгаданных до сих пор тайн принес 2025 год

В конце 2025 года сообщения о неидентифицированных объектах в небе, необычной космической активности и противоречивых археологических утверждениях вызвали бурные дискуссии в США, Южной Америке и Египте.

Несмотря на официальные заявления, многие из этих случаев остались нерешенными, привлекая внимание к науке, безопасности и историческим исследованиям, пишет Daily Mail.

Рои дронов над восточным побережьем США

Год начался с необычной активности дронов вдоль восточного побережья Соединенных Штатов. О больших группах дронов сообщалось над Нью-Джерси, в частности вблизи поля для гольфа Дональда Трампа.

Год начался с необычной активности дронов вдоль восточного побережья Соединенных Штатов Фото: Enigma Labs

Власти ввели временные ограничения на полеты в 22 городах, однако вблизи военных объектов и частных владений все еще продолжали наблюдать неизвестные дроны.

В конце концов, частная фирма, сотрудничающая с военными, взяла на себя ответственность, заявив, что дроны были частью передовых воздушных испытаний. Точная цель испытаний остается неизвестной.

Сфера Буга в Колумбии

Через несколько недель после наблюдения беспилотников в США, металлический объект, названный сферой Буга, нашли в Колумбии после столкновения с линией электропередач. Местный житель Давид Велес эль Потро нашел объект и сначала отказался передать его властям Колумбии.

Уфологи, исследовавшие объект, сообщили, что сфера содержала волоконно-оптические кабели и якобы излучала энергию, которая влияла на почву и растения, а также вызывала легкое недомогание у людей, находившихся поблизости. Ее поверхность была покрыта символами, похожими на древние письмена, включая руны и месопотамские знаки.

Позже сферу Буга отправили в Мехико для дальнейшего анализа

Скептически настроенные эксперты считают, что этот объект является арт инсталляцией. Позже сферу Буга отправили в Мехико для дальнейшего анализа уфологами и независимыми учеными.

Впоследствии доктор Стивен Грир, уфолог и врач на пенсии, заявил, что в хранилище, где хранился предполагаемый НЛО, пытались попасть "фальшивые полицейские".

С тех пор было мало информации о сфере Буга, которую некоторые называют первым НЛО, найденным частными лицами и полностью контролируемым неправительственными учеными.

Межзвездный объект 3I/ATLAS

В июле 2025 года астрономы обнаружили межзвездный объект 3I/ATLAS, входивший в Солнечную систему, который стал лишь третьим известным объектом вне нашей системы. NASA и Европейское космическое агентство классифицировали его как комету.

В июле 2025 года астрономы обнаружили межзвездный объект 3I/ATLAS, входивший в Солнечную систему Фото: Live Science

Однако физик из Гарварда Ави Лоеб отметил несколько необычных особенностей, в частности антихвост, якобы свидетельствующий о том, что поток на самом деле является выхлопными газами двигателя, который ведет объект сквозь космос. "До сих пор существует много нерешенных аномалий 3I/ATLAS. Каждая из этих аномалий имеет меньше процента случайной вероятности и пока что никакого объяснения", — заявил Лоеб.

Ученый выделил 12 аномалий, указывающих на искусственное происхождение, и отметил, что вероятность естественного возникновения этих особенностей является чрезвычайно низкой. Ожидается, что 3I/ATLAS пройдет вблизи Юпитера в марте 2026 года, что даст больше возможностей для наблюдения.

Подземные сооружения под пирамидами Гизы

Итальянские исследователи утверждают, что радиолокационное сканирование выявило большую подземную сеть под пирамидами Гизы, которая простирается более чем на 1200 метров. Ученые также сообщили о большом вертикальном шахтном стволе, ведущем к камерам под Сфинксом.

Итальянские исследователи утверждают, что радиолокационное сканирование выявило большую подземную сеть под пирамидами Гизы

Хотя ведущие археологи критикуют эти выводы как спекулятивные, исследователи утверждают, что их данные указывают на наличие значительных скрытых сооружений. Физическая проверка еще не проведена, и запросы о неинвазивном доступе к месту находятся на рассмотрении.

Правительство США и раскрытие информации об НЛО

В 2025 году произошли новые события в дебатах об НЛО и внеземной жизни. Бывшие военнослужащие дали показания о секретных программах, которые якобы документируют деятельность инопланетян.

В ноябре в документальном фильме "Эпоха раскрытия" были показаны интервью с высокопоставленными чиновниками о якобы длительном сокрытии информации. Хотя правительство США продолжает отрицать подтвержденные доказательства существования внеземной жизни, интерес общественности возрос, и чиновники пообещали провести дальнейшие расследования.

Несмотря на расследования и официальные заявления, многие загадки остаются нерешенными, заставляя ученых и общественность искать ответы. В начале 2026 года эти необъяснимые явления продолжают вызывать любопытство и дискуссии.

