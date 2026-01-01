Сфера смерті, 3I/ATLAS та невідомі дрони: які 5 нерозгаданих досі таємниць приніс 2025 рік

Наприкінці 2025 року повідомлення про неідентифіковані об'єкти в небі, незвичайну космічну активність та суперечливі археологічні твердження викликали бурхливі дискусії в США, Південній Америці та Єгипті.

Попри офіційні заяви, багато з цих випадків залишилися невирішеними, привертаючи увагу до науки, безпеки та історичних досліджень, пише Daily Mail.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Рої дронів над східним узбережжям США

Рік розпочався з незвичайної активності дронів уздовж східного узбережжя Сполучених Штатів. Про великі групи дронів повідомлялося над Нью-Джерсі, зокрема поблизу поля для гольфу Дональда Трампа.

Рік розпочався з незвичайної активності дронів уздовж східного узбережжя Сполучених Штатів Фото: Enigma Labs

Влада ввела тимчасові обмеження на польоти в 22 містах, проте поблизу військових об'єктів та приватних володінь все ще продовжували спостерігати невідомі дрони.

Відео дня

Зрештою, приватна фірма, що співпрацює з військовими, взяла на себе відповідальність, заявивши, що дрони були частиною передових повітряних випробувань. Точна мета випробувань залишається невідомою.

Сфера Буга в Колумбії

Через кілька тижнів після спостереження безпілотників у США, металевий об'єкт, названий сферою Буга, знайшли в Колумбії після зіткнення з лінією електропередач. Місцевий житель Давид Велес ель Потро знайшов об'єкт і спочатку відмовився передати його владі Колумбії.

Уфологи, які досліджували об'єкт, повідомили, що сфера містила волоконно-оптичні кабелі і нібито випромінювала енергію, яка впливала на ґрунт і рослини, а також викликала легке нездужання у людей, що знаходилися поблизу. Її поверхня була вкрита символами, схожими на стародавні письмена, включаючи руни і месопотамські знаки.

Пізніше сферу Буга відправили до Мехіко для подальшого аналізу

Скептично налаштовані експерти вважають, що цей об'єкт є арт інсталяцією. Пізніше сферу Буга відправили до Мехіко для подальшого аналізу уфологами та незалежними вченими.

Згодом доктор Стівен Грір, уфолог та лікар на пенсії, заявив, що до сховища, де зберігався ймовірний НЛО, намагалися потрапити "фальшиві поліцейські".

Відтоді було мало інформації про сферу Буга, яку дехто називає першим НЛО, знайденим приватними особами та повністю контрольованим неурядовими вченими.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS

У липні 2025 року астрономи виявили міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, що входив у Сонячну систему, який став лише третім відомим об'єктом з-поза нашої системи. NASA та Європейське космічне агентство класифікували його як комету.

У липні 2025 року астрономи виявили міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, що входив у Сонячну систему Фото: Live Science

Однак фізик з Гарварду Аві Лоеб відзначив кілька незвичайних особливостей, зокрема антихвіст, що начебто свідчить про те, що потік насправді є вихлопними газами двигуна, який веде об'єкт крізь космос. "Досі існує багато невирішених аномалій 3I/ATLAS. Кожна з цих аномалій має менше відсотка випадкової ймовірності та поки що жодного пояснення", – заявив Лоеб.

Вчений виділив 12 аномалій, що вказують на штучне походження, і зазначив, що ймовірність природного виникнення цих особливостей є надзвичайно низькою. Очікується, що 3I/ATLAS пройде поблизу Юпітера в березні 2026 року, що дасть більше можливостей для спостереження.

Підземні споруди під пірамідами Гізи

Італійські дослідники стверджують, що радіолокаційне сканування виявило велику підземну мережу під пірамідами Гізи, яка простягається на понад 1200 метрів. Вчені також повідомили про великий вертикальний шахтний ствол, що веде до камер під Сфінксом.

Італійські дослідники стверджують, що радіолокаційне сканування виявило велику підземну мережу під пірамідами Гізи

Хоча провідні археологи критикують ці висновки як спекулятивні, дослідники стверджують, що їхні дані вказують на наявність значних прихованих споруд. Фізична перевірка ще не проведена, і запити щодо неінвазивного доступу до місця знаходяться на розгляді.

Уряд США і розкриття інформації про НЛО

У 2025 році відбулися нові події в дебатах про НЛО і позаземне життя. Колишні військовослужбовці дали свідчення про секретні програми, які нібито документують діяльність інопланетян.

У листопаді в документальному фільмі "Епоха розкриття" були показані інтерв'ю з високопосадовцями про нібито тривале приховування інформації. Хоча уряд США продовжує заперечувати підтверджені докази існування позаземного життя, інтерес громадськості зріс, і чиновники пообіцяли провести подальші розслідування.

Важливо

Ще давні греки знали про ШІ: чому віра в нього випереджає докази (фото)

Попри розслідування та офіційні заяви, багато загадок залишаються невирішеними, змушуючи вчених і громадськість шукати відповіді. На початку 2026 року ці незрозумілі явища продовжують викликати цікавість і дискусії.

Раніше Фокус писав про одразу дві астрономічні події, які відбудуться 3-го січня 2026 року. Одночасно можна буде спостерігати повний супермісяць та метеоритний потік Квадрантиди.

Також ми розповідали про астрономічні події, які можна буде спостерігати у 2026 році. Серед них місячні й сонячні затемнення.