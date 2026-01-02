Расшифрован один из последних свитков Мертвого моря: в тексте говорится о конце света

Ученые раскрыли 70-летнюю загадку, расшифровав один из последних свитков Мертвого моря. Это была одна из последних нерасшифрованных систем письма, которая встречалась в древних свитках.

Исследователям удалось расшифровать так называемые криптические рукописи В. Они представляют собой два сильно поврежденных фрагмента, которые исследователи обозначили как 4Q362 и 4Q363. Эти рукописи на протяжении долго времени считались “не поддающимися” прочтению. Проблема заключалась в том, что в свитках использовался незнакомый алфавит, пишет Daily Mail.

Исследователь Эммануэлю Оливейро из Университета Гронингена удалось связать каждый криптический символ с буквами на иврите. В расшифрованных фрагментах скрывались известные библейские фразы и темы о конце света, включая божественный суд, пришествие Мессии, а также судьбу Израиля.

Известно, что эти рукописи были созданы кумранцами – древнеиндейская религиозная община, которая жила рядом с Мертвым морем более 2 тыс. лет назад. Кумранская община была известна сохранением религиозных текстом, которые теперь проливают свет на ранние еврейские верования, ритуалы, практики и пророчества.

Свитки Мертвого моря нашли между 1947 и 1956 годами в одной из пещер у Западного берега. Это одни из старейших сохранившихся библейских рукописей, который были написаны на иврите, арамейском и иногда, на греческом языке.

Криптографический свиток А был успешно расшифрован еще в 1955 году, но свиток В оставался загадкой на протяжении десятилетий. В нем было слишком много странных символов, почерк был непоследовательным, а сохранившиеся фрагменты были очень маленькими. Все это сделало расшифровку текста очень сложной.

До сих пор остается неизвестной причина, по которой эти свитки были зашифрованы. Автор открытия предполагает, что такие необычные шрифты могли служить символической или какой-то ритуальной цели.

Писцы могли использовать зашифрованный алфавит потому, что текст был предназначен для избранной аудитории. К примеру, шифр могла знать лишь жреческая элита или посвященные писцы, что повышало сакральный статус текста.

Кроме этого, сложность криптографического шифт В заключалась не только в самом шрифте, но и в преднамеренном искажении форм букв. Из-за этого текст оставался нерасшифрованным на протяжении десятилетий.

