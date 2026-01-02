Розшифровано один з останніх сувоїв Мертвого моря: у тексті йдеться про кінець світу

Учені розкрили 70-річну загадку, розшифрувавши один з останніх сувоїв Мертвого моря. Це була одна з останніх нерозшифрованих систем письма, яка зустрічалася в стародавніх сувоях.

Дослідникам вдалося розшифрувати так звані криптичні рукописи В. Вони являють собою два сильно пошкоджених фрагменти, які дослідники позначили як 4Q362 і 4Q363. Ці рукописи протягом тривалого часу вважалися такими, що "не піддаються" прочитанню. Проблема полягала в тому, що в сувоях використовувався незнайомий алфавіт, пише Daily Mail.

Дослідник Еммануелю Олівейро з Університету Гронінгена вдалося пов'язати кожен криптичний символ із буквами на івриті. У розшифрованих фрагментах ховалися відомі біблійні фрази і теми про кінець світу, включно з божественним судом, пришестям Месії, а також долею Ізраїлю.

Відомо, що ці рукописи були створені кумранцями — давньоіндіанською релігійною громадою, яка жила поруч із Мертвим морем понад 2 тис. років тому. Кумранська громада була відома збереженням релігійних текстом, які тепер проливають світло на ранні єврейські вірування, ритуали, практики і пророцтва.

Сувої Мертвого моря знайшли між 1947 і 1956 роками в одній із печер біля Західного берега. Це одні з найстаріших біблійних рукописів, що збереглися, які були написані на івриті, арамейською та іноді, грецькою мовою.

Криптографічний сувій А був успішно розшифрований ще в 1955 році, але сувій В залишався загадкою протягом десятиліть. У ньому було занадто багато дивних символів, почерк був непослідовним, а збережені фрагменти були дуже маленькими. Усе це зробило розшифровку тексту дуже складною.

Досі залишається невідомою причина, через яку ці сувої були зашифровані. Автор відкриття припускає, що такі незвичайні шрифти могли слугувати символічній або якійсь ритуальній меті.

Писарі могли використовувати зашифрований алфавіт тому, що текст був призначений для обраної аудиторії. Приміром, шифр могла знати лише жрецька еліта або втаємничені писарі, що підвищувало сакральний статус тексту.

Крім цього, складність криптографічного шифту В полягала не тільки в самому шрифті, а й у навмисному спотворенні форм букв. Через це текст залишався нерозшифрованим протягом десятиліть.

