Крупнейший оползень в истории Земли удивил ученых: неожиданно произошел недавно (видео)

Геологическая история нашей планеты насчитывает миллиарды лет, однако ученые пришли к выводу, что самый крупный оползень в истории на удивление произошел совсем недавно.

Оползни — движение массы камней, обломков или земли вниз по склону. По информации Геологической службы США (USGS), они являются разновидностью так называемого "массового перемещения", обозначающего любое движение камней или почвы вниз по склонам. Известно, что оползни могут происходить почти где угодно: на суше, под водой и даже за пределами Земли, пишет IFLScience.

Независимо от того, где они происходят, оползни могут быть масштабными и разрушительными. Но в геологической летописи Земли зафиксирован один, превзошедший все предыдущие и последующие.

Причины возникновения оползней

По словам ученых, оползни вызваны довольно простыми физическими принципами: являются результатом дисбаланса между гравитацией и трением. Когда сила гравитации, действующая на склон, превышает силы сопротивления склона, склон обрушается, и происходит оползень

Что касается причин, вызывающих оползни, их существует довольно много, а порой это несколько причин совпадающих по времени. По данным Геологической службы США, почти каждый оползень имеет множество причин, в том числе факторы, усиливающие воздействие сил, действующих вниз по склону, и факторы, способствующие снижению или уменьшению прочности.

Несмотря на то, что оползни могут произойти где угодно, есть места, где все эти обстоятельства значительно более вероятны. В результате, чтобы найти крупнейший в истории оползень, ученые сосредоточили свои поиски на очень специфическом типе местности.

Отметим, что оползни не всегда особенно разрушительны, но когда они возникают в результате других крупных геологических событий, таких как землетрясения или вулканическая активность, ситуация может стать крайне сложной.

Крупнейший оползень на Земле

Можно было бы предположить, что крупнейший оползень в истории Земли произошел тысячи, а то и миллионы лет тому. Однако данные указывают на то, что он произошел недавно и стал результатом совпадения нескольких факторов: землетрясение магнитудой более 5 спровоцировало обвал обломков, а он, в свою очередь, снял ограничивающее давление на вершине вулкана, убрав криптокупол. Этот сброс позволил горячей воде в системе мгновенно превратиться в пар, который взрывообразно расширился, инициировав гидротермальный взрыв, направленный вбок через оползневой след.

Когда верхняя часть вулкана была удалена, давление на магматическую систему под вулканом уменьшилось. Волна уменьшения давления распространилась по вулканическому каналу к подземному магматическому резервуару, который затем начал подниматься, образовывать пузырьки и извергаться взрывным образом, вызвав 9-часовое плинианское извержение.

По мнению ученых, самым любопытным является то, что это событие произошло относительно недавно — всего 45 лет тому на горе Сент-Хеленс. По данным Геологической службы США, глубина оползня в среднем составила 46 метров, а в некоторых местах была в четыре раза больше.

При этом объем оползня составил 2,5 км³ а его скорость достигала 50-80 м/с. В результате оползень поднялся вверх и перевалил через 400-метровый хребет, расположенный примерно в 5 километрах от вулкана.

