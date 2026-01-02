Найбільший зсув ґрунту в історії Землі здивував учених: несподівано стався нещодавно (відео)

Геологічна історія нашої планети налічує мільярди років, проте вчені дійшли висновку, що найбільший зсув ґрунту в історії напрочуд стався зовсім недавно.

Зсуви — рух маси каміння, уламків або землі вниз схилом. За інформацією Геологічної служби США (USGS), вони є різновидом так званого "масового переміщення", що означає будь-який рух каміння або ґрунту вниз по схилах. Відомо, що зсуви можуть відбуватися майже де завгодно: на суші, під водою і навіть за межами Землі, пише IFLScience.

Незалежно від того, де вони відбуваються, зсуви можуть бути масштабними та руйнівними. Але в геологічному літописі Землі зафіксовано один, що перевершив усі попередні та наступні.

Причини виникнення зсувів ґрунту

За словами вчених, зсуви ґрунту спричинені доволі простими фізичними принципами: є результатом дисбалансу між гравітацією та тертям. Коли сила гравітації, що діє на схил, перевищує сили опору схилу, схил обвалюється, і відбувається зсув ґрунту

Що стосується причин, що викликають зсуви, їх існує досить багато, а часом це кілька причин, які збігаються за часом. За даними Геологічної служби США, майже кожен зсув ґрунту має безліч причин, зокрема чинники, що посилюють вплив сил, які діють униз схилом, і чинники, що сприяють зниженню або зменшенню міцності.

Попри те, що зсуви ґрунту можуть статися де завгодно, є місця, де всі ці обставини є значно ймовірнішими. У результаті, щоб знайти найбільший в історії зсув ґрунту, вчені зосередили свої пошуки на дуже специфічному типі місцевості.

Зазначимо, що зсуви ґрунту не завжди особливо руйнівні, але коли вони виникають унаслідок інших великих геологічних подій, як-от землетруси або вулканічна активність, ситуація може стати вкрай складною.

Найбільший зсув ґрунту на Землі

Можна було б припустити, що найбільший зсув ґрунту в історії Землі стався тисячі, а то й мільйони років тому. Однак дані вказують на те, що він стався нещодавно і став результатом збігу кількох чинників: землетрус магнітудою понад 5 спровокував обвал уламків, а він, зі свого боку, зняв обмежувальний тиск на вершині вулкана, прибравши криптокупол. Це скидання дозволило гарячій воді в системі миттєво перетворитися на пару, яка вибухоподібно розширилася, ініціювавши гідротермальний вибух, спрямований убік через зсувний слід.

Коли верхня частина вулкана була видалена, тиск на магматичну систему під вулканом зменшився. Хвиля зменшення тиску поширилася вулканічним каналом до підземного магматичного резервуара, який потім почав підійматися, утворювати бульбашки та вивергатися вибуховим чином, спричинивши 9-годинне плініанське виверження.

На думку вчених, найцікавішим є те, що ця подія сталася відносно недавно — лише 45 років тому на горі Сент-Геленс. За даними Геологічної служби США, глибина зсуву в середньому становила 46 метрів, а в деяких місцях була вчетверо більшою.

При цьому об'єм зсуву становив 2,5 км³, а його швидкість сягала 50-80 м/с. У результаті зсув ґрунту піднявся і перевалив через 400-метровий хребет, розташований приблизно за 5 кілометрів від вулкана.

