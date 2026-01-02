Лишь одно насекомое в мире способно выжить в суровой Антарктиде: оно размером с муравья (видео)

Ученые рассказали о самом крупном наземном животном, обитающем на ледяном континенте — как для столь сурового климата, оно оказалось невероятно крохотным и выносливым.

Антарктида известна своей негостеприимностью: здесь царит экстремальный холод, сильные ветры и низкий уровень воды. Более того, технически Антарктида является пустыней. Большая часть континента также расположена на большой высоте, что делает ее сложной средой для выживания живых существ. Однако, несмотря на суровый климат Антарктида не лишена жизни, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Единственным насекомым, способным выжить в антарктической среде является антарктическая мошка (Belgica antarctica) — нелетающее насекомое размером не больше муравья, достигает в длину от 2 до 6 миллиметров. Любопытно, что это насекомое также является самым крупным наземным животным на континенте.

Відео дня

Эти миниатюрные создания невероятно выносливы и питаются мхами и растениями, процветающими в этой среде. В целом, Антарктида довольно бедна на источники пищи, но экскременты таких животных, как пингвины и тюлени, обогащают почву питательными веществами, которыми могут питаться некоторые растения. Когда эти растения погибают, мошки получают свою добычу.

Антарктический мошка — самое крупное наземное животное на самом южном континенте планеты Фото: Wikimedia Commons

Помимо того, что мошки являются самыми крупными наземными животными в Антарктиде, они также могут похвастаться тем, что являются одним из немногих видов насекомых, способных выжить в столь суровых условиях. Суровые антарктические условия и короткое лето означают, что там мало тепла и пищи для всего, что может здесь обитать. Именно поэтому в ходе эволюции антарктические мошки утратили свои крылья — они оказались бесполезными. Ползание также позволяет насекомому экономить энергию и избегать потери тепла.

Предыдущие исследования уже показали, что за столетия эти крохотные насекомые изменили свой генетический код, что позволило им лучше выживать в холоде. Насекомые также способны выживать до месяца без кислорода и проводить около девяти месяцев в году полностью замерзшими. По словам ученых, насекомым во многом помогает сочетание быстрой закалки в холоде и время, проведенное под землей, где намного теплее.

Ученые выяснили, что жизненный цикл антарктических мошек составляет 2 года и прерывается периодом, когда они представляют собой крошечных замороженных насекомых. Личинки насекомых быстро развиваются до второй стадии – стадии развития членистоногих, таких как насекомые, которая происходит между каждой линькой, когда они сбрасывают свой экзоскелет – к первой зиме. Далее следует состояние покоя, а затем, когда температура вновь повышается, наступает следующий период роста.

Когда наступает вторая зима, насекомые достигают последней стадии развития, но не окукливаются. Вместо этого они впадают в генетически запрограммированную паузу в развитии — когда вернется лето, они возвращаются во взрослом состоянии. Достижение половой зрелости требует больших усилий, но на этом этапе у них остается всего несколько дней жизни. Простыми словами, взрослая жизнь антарктической мошки — лишь короткий период.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Антарктиде способно выжить лишь одно насекомое: его застукали за поеданием пластика.

Ранее Фокус писал о том, что в Антарктиде скрыта загадочная структура возрастом 500 млн лет: никто не видел ее ранее.