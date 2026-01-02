Лише одна комаха у світі здатна вижити в суворій Антарктиді: вона розміром із мураху (відео)

Вчені розповіли про найбільшу наземну тварину, що мешкає на крижаному континенті — як для такого суворого клімату, вона виявилася неймовірно крихітною і витривалою.

Антарктида відома своєю негостинністю: тут панує екстремальний холод, сильні вітри та низький рівень води. Ба більше, технічно Антарктида є пустелею. Більша частина континенту також розташована на великій висоті, що робить її складним середовищем для виживання живих істот. Однак, попри суворий клімат Антарктида не позбавлена життя, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Єдиною комахою, здатною вижити в антарктичному середовищі, є антарктична мошка (Belgica antarctica) — комаха, що не літає, розміром не більша за мураху, досягає в довжину від 2 до 6 міліметрів. Цікаво, що ця комаха також є найбільшою наземною твариною на континенті.

Відео дня

Ці мініатюрні створіння неймовірно витривалі й харчуються мохами та рослинами, що процвітають у цьому середовищі. Загалом Антарктида досить бідна на джерела їжі, але екскременти таких тварин, як пінгвіни й тюлені, збагачують ґрунт поживними речовинами, якими можуть харчуватися деякі рослини. Коли ці рослини гинуть, мошки отримують свою здобич.

Антарктична мошка — найбільша наземна тварина на найпівденнішому континенті планети Фото: чума

Крім того, що мошки є найбільшими наземними тваринами в Антарктиді, вони також можуть похвалитися тим, що є одним з небагатьох видів комах, здатних вижити в таких суворих умовах. Суворі антарктичні умови й коротке літо означають, що там мало тепла і їжі для всього, що може тут мешкати. Саме тому в ході еволюції антарктичні мошки втратили свої крила — вони виявилися марними. Повзання також дає змогу комасі економити енергію й уникати втрати тепла.

Попередні дослідження вже показали, що за століття ці крихітні комахи змінили свій генетичний код, що дало їм змогу краще виживати в холоді. Комахи також здатні виживати до місяця без кисню і проводити близько дев'яти місяців на рік повністю замерзлими. За словами вчених, комахам багато в чому допомагає поєднання швидкого загартування в холоді та час, проведений під землею, де набагато тепліше.

Вчені з'ясували, що життєвий цикл антарктичних мошок становить 2 роки та переривається періодом, коли вони являють собою крихітних заморожених комах. Личинки комах швидко розвиваються до другої стадії — стадії розвитку членистоногих, таких як комахи, яка відбувається між кожним линянням, коли вони скидають свій екзоскелет — до першої зими. Далі слідує стан спокою, а потім, коли температура знову підвищується, настає наступний період зростання.

Коли настає друга зима, комахи досягають останньої стадії розвитку, але не заляльковуються. Замість цього вони впадають у генетично запрограмовану паузу в розвитку — коли повернеться літо, вони повертаються в дорослому стані. Досягнення статевої зрілості вимагає великих зусиль, але на цьому етапі в них залишається всього кілька днів життя. Простими словами, доросле життя антарктичної мошки — лише короткий період.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Антарктиді здатна вижити лише одна комаха: її застукали за поїданням пластику.

Раніше Фокус писав про те, що в Антарктиді прихована загадкова структура віком 500 млн років: ніхто не бачив її раніше.