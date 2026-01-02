Революция в истории Земли: впервые в истории древние пчелы получили юридические права

Впервые в истории природы и планеты в целом официальные юридические права были предоставлены насекомым — первопроходцами стал древнейший на планете вид пчел.

Ученые зафиксировали уникальное событие в истории Земли — впервые юридические права были предоставлены не человеку, а насекомому. Этот революционный шаг был предпринят в Перу, где древнейший в мире вид пчел отвечает за опыление более 80% флоры Амазонии, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Таким образом местные власти стремились признать заслуги пчел и их экосистемы в целом. В результате насекомые были награждены неотъемлемыми юридическими правами, а именно:

Право на существование и процветание;

Право на поддержание здоровых популяций;

Право на здоровую среду обитания, свободную от загрязнения;

Право на экологически стабильные климатические условия;

Право на восстановление естественных циклов;

И право на юридическое представительство в случае угрозы или вреда.

Відео дня

Этот закон стал первым в мире, призванным обеспечить возможность принятия незамедлительных мер против действий, угрожающих их правам и существованию. Отметим, что это новаторская и влиятельная позиция для насекомого, однако она подкреплена наукой и многовековыми знаниями коренных народов.

По данным некоммерческой организации Earth Law Center (ELC), работающей над изменением парадигмы в экологическом праве, такое решение является беспрецедентным не только для Перу, но и всего мире. Исследователи также отмечают, что недавно принятый закон является результатом уникального союза между лидерами коренных народов , учеными и защитниками окружающей среды. В результате это уникальное партнерство дало свои плоды. Исследователи также надеются, что такое решение вдохновит аналогичные усилия по всему миру.

Отметим, что к числу перуанских безжалостных пчел относятся несколько видов, многие из которых в настоящее время находятся под угрозой из-за вырубки лесов, пестицидов, потери среды обитания и изменения климата. В то же время коренные народы векам и выращивали пчел для лечения болезней, а исследование меда, который они дают, показали, что он обладает противораковыми, антибактериальными, противогрибковыми, противовоспалительными и противовирусными свойствами.

Кроме того, перуанские пчелы являются старейшим видом пчел на планете и именно они ответственны за опыление более 90% флоры Амазонии, включая такие ценимые во всем мире культуры, как кофе, шоколад, авокадо и черника.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые выяснили, как остановить вымирание пчел по всему миру.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что пчелы учатся танцевать, как люди учатся говорить.