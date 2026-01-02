Революція в історії Землі: вперше в історії стародавні бджоли отримали юридичні права

Уперше в історії природи та планети загалом офіційні юридичні права було надано комахам — першопрохідцями став найдавніший на планеті вид бджіл.

Вчені зафіксували унікальну подію в історії Землі — вперше юридичні права були надані не людині, а комасі. Цей революційний крок було зроблено в Перу, де найдавніший у світі вид бджіл відповідає за запилення понад 80% флори Амазонії, пише IFLScience.

Таким чином місцева влада прагнула визнати заслуги бджіл та їхньої екосистеми загалом. У результаті комахи були нагороджені невід'ємними юридичними правами, а саме:

Право на існування і процвітання;

Право на підтримання здорових популяцій;

Право на здорове середовище проживання, вільне від забруднення;

Право на екологічно стабільні кліматичні умови;

Право на відновлення природних циклів;

І право на юридичне представництво в разі загрози або шкоди.

Цей закон став першим у світі, покликаним забезпечити можливість вжиття негайних заходів проти дій, що загрожують їхнім правам та існуванню. Зазначимо, що це новаторська та впливова позиція для комахи, проте вона підкріплена наукою та багатовіковими знаннями корінних народів.

За даними некомерційної організації Earth Law Center (ELC), що працює над зміною парадигми в екологічному праві, таке рішення є безпрецедентним не лише для Перу, а й для всього світу. Дослідники також зазначають, що нещодавно ухвалений закон є результатом унікального союзу між лідерами корінних народів, вченими та захисниками довкілля. У результаті це унікальне партнерство дало свої плоди. Дослідники також сподіваються, що таке рішення надихне аналогічні зусилля по всьому світу.

Зазначимо, що до числа перуанських безжальних бджіл належать кілька видів, багато з яких наразі перебувають під загрозою через вирубку лісів, пестициди, втрату середовища проживання і зміни клімату. Водночас корінні народи століттями вирощували бджіл для лікування хвороб, а дослідження меду, який вони дають, показали, що він має протиракові, антибактеріальні, протигрибкові, протизапальні та противірусні властивості.

Крім того, перуанські бджоли є найстарішим видом бджіл на планеті й саме вони відповідальні за запилення понад 90% флори Амазонії, включно з такими шанованими в усьому світі культурами, як кава, шоколад, авокадо і чорниця.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені з'ясували, як зупинити вимирання бджіл по всьому світу.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що бджоли вчаться танцювати, як люди вчаться говорити.