Северный Ледовитый океан сломался у берегов Норвегии: там блуждают вихри глубиной до 5 метров (видео)

Сальстраумен – это приливное течение в Северной Норвегии, которое считается самым сильным на Земле.

Самое сильное приливное течение образуется в узком проливе, который соединяет внешний Сальтфьорд с большим Скьерстадфьордом. Это место располагается в 30 км к востоку от города Будё.

Ученые говорят, что каждые 6 часов через пролив проносятся до 400 млн м³ (тонн) морской воды. Ширина же самого пролива составляет всего 150 метров, а длина – 3 км. Скорость воды в этом проливе достигает 37 километров в час.

Из-за такой огромной скорости воды, а также из-за того, что ширина пролива очень маленькая, в нем образуются водовороты диаметром до 10 метров и глубиной до 5 метров. Чаще всего такие водовороты появляются именно тогда, когда скорость воды в проливе достигает максимальной скорости.

Течение образуется, когда прилив пытается заполнить фьорд Скьерстад. Разница высот между уровнем моря и фьордом может достигать одного метра, а скорость течения, стремящегося выровнять эту разницу, может достигать 40 км в час.

Когда течение меняется, наступает период, когда пролив становится судоходным. В это время течение почти спокойное. В этот момент тяжело представить, что в проливе “обитают” самые сильные водовороты в мире.

Также отмечается, что Сальстраумен богат рыбой, большая часть которой широко известна своими размерами. Фактически, здесь был пойман самый крупный из когда-либо зарегистрированных минтай. Треска и сом — распространенные уловы для любителей спортивной рыбалки. Многие морские птицы проводят здесь зиму, среди них гаги и белохвостые орланы.

