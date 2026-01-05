Північний Льодовитий океан зламався біля берегів Норвегії: там блукають вихори глибиною до 5 метрів (відео)

Сальстраумен — це приливна течія в Північній Норвегії, яка вважається найсильнішою на Землі.

Найсильніша приливна течія утворюється у вузькій протоці, що з'єднує зовнішній Сальтфьорд із великим Скьєрстадфьордом. Це місце розташовується за 30 км на схід від міста Буде.

Вчені кажуть, що кожні 6 годин через протоку проносяться до 400 млн м³ (тонн) морської води. Ширина ж самої протоки становить лише 150 метрів, а довжина — 3 км. Швидкість води в цій протоці сягає 37 кілометрів на годину.

Через таку величезну швидкість води, а також через те, що ширина протоки дуже маленька, у ній утворюються вири діаметром до 10 метрів і глибиною до 5 метрів. Найчастіше такі вири з'являються саме тоді, коли швидкість води в протоці досягає максимальної швидкості.

Течія утворюється, коли приплив намагається заповнити фіорд Скьєрстад. Різниця висот між рівнем моря і фіордом може сягати одного метра, а швидкість течії, яка прагне вирівняти цю різницю, може досягати 40 км на годину.

Коли течія змінюється, настає період, коли протока стає судноплавною. У цей час течія майже спокійна. У цей момент важко уявити, що в протоці "мешкають" найсильніші вири у світі.

Також зазначається, що Сальстраумен багатий на рибу, більша частина якої широко відома своїми розмірами. Фактично, тут був спійманий найбільший з коли-небудь зареєстрованих минтай. Тріска і сом — поширені улови для любителів спортивної риболовлі. Багато морських птахів проводять тут зиму, серед них гаги і білохвості орлани.

