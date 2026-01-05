Получены первые в истории фото тюленя Росса: ранее их не наблюдали под водой (фото)

Исследователи заявляют, что им удалось получить первые в истории подводные фотографии тюленя Росса — представители этого вида крайне редко пересекаются с людьми.

Тюлени Росса (Ommatophoca rossii) — самые маленькие представители настоящих антарктических тюленей. Этот вид считается самым редким, наименее изученным и наименее часто встречающимся из антарктических тюленей, к которым также относится тюлени Уэдделла и еще четыре вида. Более того, вид настолько неуловим, что ранее у ученых не было их подводных фотографий, пишет IFLScience.

Уникальные фото тюленей Росса удалось сделать специалисту по подводной съемке из National Geographic-Lindblad Expeditions Джастину Хофману во время недавней экспедиции в Антарктиду. Уникальность фото заключается в том, что ранее у ученых не было ни единой подводной фотографии этого вида.

Дело в том, что тюлени Росса обитают глубоко в антарктическом паковом льду. В результате, их жизненный цикл мало изучен и они крайне редко пересекаются с людьми. К примеру, за 15 сезон работы в Антарктиде Хофман видел всего двух тюленей Росса, и тот, что попал на фото — второй.

Отметим, что тюлени Росса настолько редки, что, по оценкам МСОП, составляют всего 1% от всех тюленей, обитающих на антарктическом льду, а их популяция насчитывает около 40 000 взрослых особей.

Тюлени Росса встречаются крайне редко, но их внешний вид весьма примечателен: морды представителей этого вида сильно отличаются от других видов тюленей — маленькие и широкие с большими глазами, диаметр которых может достигать 7 сантиметров. Общая длина тела тюленей Росса может достигать 2,3 метра, а самки намного крупнее самцов.

Известно, что в летние антарктические месяцы тюлени выходят из воды, линяют и размножаются на плотном паковом льду. По словам ученых, это она из причин, почему вид так сложно изучать — паковый лед обычно слишком труднодоступен.

Впрочем, некоторые подробности жизни тюленей Росса все же известны. Например, ученые уже выяснили, что продолжительность жизни этого вида составляет около 15-20 лет, а половой зрелости они достигают в возрасте 2-4 лет у самок и 3 лет самцов.

Большую часть времени тюлени Росса проводят в открытом океане и могут нырять более 100 раз в день, достигая глубины 100-300 лет. Скрытность этих тюленей означает, что ученым мало известно об их рационе, однако ограниченные исследования показывают, что они, вероятно, в основном питаются кальмарами, а рыба и криль составляют меньшую часть рациона.

