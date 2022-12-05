Район запуска ракет РФ: на берег Каспийского моря выбросило 2500 мертвых тюленейа

Количество мертвых животных достигло самых больших масштабов за последние десять лет.

Related video

В России на побережье Каспийского моря за несколько дней выбросило на берег около 2500 тел мертвых тюленей. Об этом заявили власти Дагестана, передает русская служба BBC NEWS.

Сообщается, что 3 декабря специалисты по охране природы насчитали около 700 погибших каспийских нерпов, однако к 4 декабря их число возросло и достигло самых больших масштабов за последние десять лет — 2500.

В министерстве природы Дагестана заявили, что массовая гибель тюленей объясняется естественными причинами и не повлияет на популяцию животных. В ведомстве утверждают, что во время вскрытия тел собрали большой объем проб, провели детальный бактериальный анализ, вирусологические исследования, в том числе и изучение тканей на наличие вируса COVID-19.

Однако ранее в росСМИ появилась информация, что тюлени, вероятно, умерли из-за выброса природного газа. Это связанно с тем, что для бассейна Каспийского моря характерны различные нефтяные и газовые проявления.

Отметим, что именно с района Каспийского моря Россия регулярно наносит ракетные удары по Украине. Оттуда оккупанты запускают крылатые ракеты "Калибр" с кораблей, а также Х-101 и Х-555 с помощью бомбардировщиков Ту-95 и ТУ-160.

Напомним, 22 сентября сообщалось, что сотни китов выбросились на берег Австралии. Австралийские спасители зафиксировали, что на мель выбросило около 230 морских животных, большинство из них погибли.

20 сентября стало известно, что на берег Австралии 14 окровавленных китов выбросились. По мнению ученых, одна из вероятных причин — вожак стаи зубатых китов ошибся по части навигации.