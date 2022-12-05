Район запуску ракет РФ: на берег Каспійського моря викинуло 2500 мертвих тюленів

Кількість мертвих тварин досягла найбільших масштабів за останні десять років.

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У Росії на узбережжі Каспійського моря за кілька днів викинуло на берег близько 2500 тіл мертвих тюленів. Про це заявила влада Дагестану, передає російська служба BBC NEWS.

Повідомляється, що 3 грудня фахівці з охорони природи нарахували близько 700 загиблих каспійських нерп, проте до 4 грудня їхня кількість зросла і досягла найбільших масштабів за останні десять років — 2500.

У міністерстві природи Дагестану заявили, що масова загибель тюленів пояснюється природними причинами й не вплине на популяцію тварин. У відомстві стверджують, що під час розтину тіл зібрали великий обсяг проб, провели детальний бактеріальний аналіз, вірусологічні дослідження, зокрема вивчення тканин на наявність вірусу COVID-19.

Однак раніше в РосЗМІ з'явилася інформація, що тюлені, ймовірно, померли через викид природного газу. Це пов'язано з тим, що для басейну Каспійського моря характерні різні нафтові і газові прояви.

Зазначимо, що саме з району Каспійського моря Росія регулярно завдає ракетних ударів по Україні. Звідти окупанти запускають крилаті ракети "Калібр" з кораблів, а також Х-101 та Х-555 за допомогою бомбардувальників Ту-95 та ТУ-160.

Нагадаємо, 22 вересня повідомлялося, що сотні китів викинулися на берег Австралії. Австралійські рятівники зафіксували, що на мілину викинуло близько 230 морських тварин, більшість із них загинула.

20 вересня стало відомо, що на берег Австралії викинулися 14 закривавлених китів. На думку вчених, одна з ймовірних причин — ватажок зграї зубастих китів помилився щодо навігації.