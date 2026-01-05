Отримано перші в історії фото тюленя Росса: раніше їх не спостерігали під водою (фото)

Дослідники заявляють, що їм вдалося отримати перші в історії підводні фотографії тюленя Росса — представники цього виду вкрай рідко перетинаються з людьми.

Тюлені Росса (Ommatophoca rossii) — найменші представники справжніх антарктичних тюленів. Цей вид вважається найрідкіснішим, найменш вивченим і найменш часто зустрічається з антарктичних тюленів, до яких також належать тюлені Ведделла і ще чотири види. Ба більше, вид настільки невловимий, що раніше у вчених не було їхніх підводних фотографій, пише IFLScience.

Унікальні фото тюленів Росса вдалося зробити фахівцеві з підводної зйомки з National Geographic-Lindblad Expeditions Джастіну Хофману під час нещодавньої експедиції в Антарктиду. Унікальність фото полягає в тому, що раніше у вчених не було жодної підводної фотографії цього виду.

Річ у тім, що тюлені Росса мешкають глибоко в антарктичному паковому льоду. У результаті, їхній життєвий цикл мало вивчений і вони вкрай рідко перетинаються з людьми. Наприклад, за 15 сезон роботи в Антарктиді Хофман бачив лише двох тюленів Росса, і той, що потрапив на фото — другий.

Зазначимо, що тюлені Росса настільки рідкісні, що, за оцінками МСОП, становлять лише 1% від усіх тюленів, що мешкають на антарктичному льоду, а їхня популяція налічує близько 40 000 дорослих особин.

Тюлені Росса зустрічаються вкрай рідко, але їхній зовнішній вигляд вельми примітний: морди представників цього виду дуже відрізняються від інших видів тюленів — маленькі та широкі з великими очима, діаметр яких може досягати 7 сантиметрів. Загальна довжина тіла тюленів Росса може досягати 2,3 метра, а самки набагато більші за самців.

Відомо, що в літні антарктичні місяці тюлені виходять з води, линяють і розмножуються на щільному паковому льоду. За словами вчених, це одна з причин, чому вид так складно вивчати — паковий лід зазвичай занадто важкодоступний.

Утім, деякі подробиці життя тюленів Росса все ж відомі. Наприклад, учені вже з'ясували, що тривалість життя цього виду становить близько 15-20 років, а статевої зрілості вони досягають у віці 2-4 років у самок і 3 років самців.

Більшу частину часу тюлені Росса проводять у відкритому океані й можуть пірнати понад 100 разів на день, досягаючи глибини 100-300 років. Скритність цих тюленів означає, що вченим мало відомо про їхній раціон, проте обмежені дослідження показують, що вони, ймовірно, в основному харчуються кальмарами, а риба і криль становлять меншу частину раціону.

