Нечто заставило бурых медведей стать дружелюбными: почему они больше не агрессивны

Исследователи только что обнаружили, что бурые медведи адаптировались, став более дружелюбными и менее агрессивными — что заставило животных эволюционировать.

Столетия жизни в непосредственной близости от людей заставили популяцию бурых медведей эволюционировать, став необычно спокойной для вида, известного своей мощью и агрессивным нравом, пишет IFLScience.

Апеннинские бурые медведи (Ursus arctos marsicanus), также известные как марсиканские бурые медведи, считаются находящимися под угрозой исчезновения и обитают в горах центральной Италии. Более того, считается, что в дикой природе их осталось всего около 50 особей.

Известно, что вид отделился от других европейских бурых медведей около 2000-3000 лет назад — в результате они оказались полностью изолированными со времен Римской империи. От своих сородичей бурые медведи отличаются несколько меньшими размерами тела, уникальными чертами лица и терпимостью к жизни вблизи человеческих поселений.

В новом исследовании ученые из Университета Феррары секвенировали геномы 12 бурых медведей Апеннин, чтобы выяснить, как интенсивная изоляция и уникальные условия жизни отразились на их ДНК. Ученые также сравнили полученные данные с геномами более крупной европейской популяции в Словакии и американских бурых медведей.

Результаты указывают на то, что аппеннинская популяция в Италии демонстрирует более высокие темпы инбридинга в сравнении с другими популяциями бурых медведей. Впрочем, это не удивительно, учитывая их изоляцию. Кроме того, ученые обнаружили признаки естественного отбора в генах животных, связанных с поведением и агрессией.

По словам автора исследования Джулии Фабби, наиболее удивительным кажется то, что апеннинские бурые медведи обладают признаками в генах, свидетельствующими о снижении агрессивности.

Предполагается, что дружелюбие стало характерной чертой для популяции несколькими различными путями. Например, из-за распространения сельского хозяйства и усиления человеческой активности тысячи лет назад более агрессивные особи чаще погибали в результате столкновений с людьми. В то же время более спокойные и дружелюбные особи чаще выживали и передавали свои гены потомкам.

По словам другого соавтора исследования Джорджо Бертолле, результаты исследования также указывают на то, что взаимодействие человека и дикой природы часто опасно для выживания вида, однако порой также может быть полезно.

