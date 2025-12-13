Белые медведи отчаянно пытаются выжить на закипающей Земле: быстро переписывают свою ДНК

В новом исследовании ученые обнаружили совершенно "уникальную группу" белых медведей, эволюционирующих для выживания в современном мире. Исследователи обнаружили, что животные невероятно быстро переписывают свою ДНК, чтобы выжить.

Команда из Университета Восточной Англии изучила генетический материал образцов крови 17 белых медведей, 12 из которых обитали в более холодных районах северо-восточной Гренландии, а 5 — в более теплых районах юго-восточной Гренландии, пишет IFLScience.

Ученые уделили пристальное внимание генам, известным как "прыгающие гены", или транспозоны — сегменты, которые способны перемещаться внутри генома и влиять на активность генов. Команда использовала секвенирование РНК для отслеживания того, какие гены были включены или выключены, и обнаружили поразительные различия между двумя популяциями.

Результаты анализа показали, что у медведей, обитающих в более теплом климате, наблюдаются изменения в активности генов, связанные с тепловым стрессом, старением и метаболизмом. Это указывает на то, что, по словам авторов исследования, белые медведи адаптируются к выживанию в условиях теплеющей планеты.

По словам ведущего автора исследования и Школы биологических наук Университета Восточной Англии, доктора Элис Годден, это значит, что у разных групп медведей разные участки ДНК изменяются с разной скоростью и эта активность, как считается, связана с их специфической средой обитания и климатом.

Это открытие невероятно важно, так как ученые впервые обнаружили, что уникальная группа белых медведей в самой теплой части Гренландии использует "прыгающие гены" для быстрого изменения своей ДНК. Считается, что эта стратегия может быть отчаянным механизмом выживания в условиях таяния морского льда.

То, что белые медведи способны в некоторой мере адаптироваться к более теплому климату — позитивный момент. Однако результаты нового исследования четко показывают, что этот вид, находящийся в уязвимом положении, столкнется с огромными проблемами в будущем.

По словам доктора Годден, в то время как остальная часть вида находится под угрозой вымирания, эта конкретная группа медведей представляет собой генетический план того, как вид может адаптироваться к изменению климата. Все это делает их уникальный генетический код ключом к усилиям по сохранению вида.

Ученые отмечают, что это лишь один из способов, которыми популяции белых медведей реагируют на изменение климата. Например, в Северной Америке ученые задокументировали, что повышение температуры и таяние морского льда вынуждают белых медведей перемещаться дальше вглубь материка, а гризли — на север, что приводит к перекрытию их ареалов обитания.

