Білі ведмеді відчайдушно намагаються вижити на Землі, що закипає: швидко переписують свою ДНК

У новому дослідженні вчені виявили абсолютно "унікальну групу" білих ведмедів, які еволюціонують для виживання в сучасному світі. Дослідники виявили, що тварини неймовірно швидко переписують свою ДНК, щоб вижити.

Команда з Університету Східної Англії вивчила генетичний матеріал зразків крові 17 білих ведмедів, 12 з яких мешкали в холодніших районах північно-східної Гренландії, а 5 — у тепліших районах південно-східної Гренландії, пише IFLScience.

Вчені приділили пильну увагу генам, відомим як "стрибучі гени", або транспозони — сегменти, які здатні переміщатися всередині геному і впливати на активність генів. Команда використовувала секвенування РНК для відстеження того, які гени були ввімкнені або вимкнені, і виявили разючі відмінності між двома популяціями.

Результати аналізу показали, що у ведмедів, які мешкають у теплішому кліматі, спостерігаються зміни в активності генів, пов'язані з тепловим стресом, старінням і метаболізмом. Це вказує на те, що, за словами авторів дослідження, білі ведмеді адаптуються до виживання в умовах планети, що теплішає.

За словами провідного автора дослідження і Школи біологічних наук Університету Східної Англії, доктора Еліс Годден, це означає, що в різних групах ведмедів різні ділянки ДНК змінюються з різною швидкістю, і ця активність, як вважається, пов'язана з їхнім специфічним місцем існування і кліматом.

Це відкриття неймовірно важливе, оскільки вчені вперше виявили, що унікальна група білих ведмедів у найтеплішій частині Гренландії використовує "стрибучі гени" для швидкої зміни своєї ДНК. Вважається, що ця стратегія може бути відчайдушним механізмом виживання в умовах танення морського льоду.

Те, що білі ведмеді здатні певною мірою адаптуватися до теплішого клімату — позитивний момент. Однак результати нового дослідження чітко показують, що цей вид, який перебуває в уразливому становищі, зіткнеться з величезними проблемами в майбутньому.

За словами доктора Годден, тоді як інша частина виду перебуває під загрозою вимирання, ця конкретна група ведмедів являє собою генетичний план того, як вид може адаптуватися до зміни клімату. Все це робить їхній унікальний генетичний код ключем до зусиль зі збереження виду.

Учені зазначають, що це лише один зі способів, якими популяції білих ведмедів реагують на зміну клімату. Наприклад, у Північній Америці вчені задокументували, що підвищення температури та танення морського льоду змушують білих ведмедів переміщатися далі вглиб материка, а гризлі — на північ, що призводить до перекриття їхніх ареалів проживання.

