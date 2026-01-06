"Космическая частица" врезалась в испанский военный спутник на высоте 50 000 км над Землей
Масштаб повреждений и состояние спутника SpainSat NG-2 пока неизвестны.
Компания Hisdesat отправила на орбиту в октябре 2025 года новый спутник SpainSat NG-2 для обеспечения защищенной связи для Министерства обороны Испании. Согласно сообщению компании, на высоте 50 000 км над Землей в военный спутник врезалась "космическая частица". Состояние спутника и степень повреждений пока неизвестны, пишет Space.
SpainSat NG-2 стал вторым военным спутником связи, который был запущен для Министерства обороны Испании в прошлом году. Он направлялся к месту выполнения задач на геостационарной орбите, когда в него врезалась "космическая частица". То есть это был, вероятно, обломок космического мусора.
Новый испанский военный спутник связи SpainSat NG-2 был запущен на ракете Falcon 9 компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 23 октября 2025 года. Спутник должен был завершить формирование спутниковой группировки для предоставления защищенной связи испанским военным, но теперь его судьба остается неопределенной.
Столкновение с космическим объектом произошло на высоте около 50 000 километров. Это выше геостационарной орбиты, которая находится на высоте 35 786 км над Землей. Компания Hisdesat разработала план действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы гарантировать, что Министерство обороны Испании продолжат получать заказанные услуги связи.
Сейчас идет расследование инцидента, чтобы можно было определить масштаб повреждений и при необходимости спутник SpainSat NG-2 будет заменен в кратчайшие сроки, заявили в Hisdesat.
Первый испанский военный спутник SpainSat NG-1 из новой спутниковой группировки также был запущен на ракете Falcon 9 и вышел на орбиту в январе 2025 года. Оба спутника были созданы компанией Airbus за 2 миллиарда евро.
