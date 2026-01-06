"Космическая частица" врезалась в испанский военный спутник на высоте 50 000 км над Землей

Масштаб повреждений и состояние спутника SpainSat NG-2 пока неизвестны.

Компания Hisdesat отправила на орбиту в октябре 2025 года новый спутник SpainSat NG-2 для обеспечения защищенной связи для Министерства обороны Испании. Согласно сообщению компании, на высоте 50 000 км над Землей в военный спутник врезалась "космическая частица". Состояние спутника и степень повреждений пока неизвестны, пишет Space.

Новый испанский военный спутник связи SpainSat NG-2 был запущен на ракете Falcon 9 компании SpaceX

SpainSat NG-2 стал вторым военным спутником связи, который был запущен для Министерства обороны Испании в прошлом году. Он направлялся к месту выполнения задач на геостационарной орбите, когда в него врезалась "космическая частица". То есть это был, вероятно, обломок космического мусора.

Новый испанский военный спутник связи SpainSat NG-2 был запущен на ракете Falcon 9 компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 23 октября 2025 года. Спутник должен был завершить формирование спутниковой группировки для предоставления защищенной связи испанским военным, но теперь его судьба остается неопределенной.

Спутник SpainSat NG-2 Фото: Airbus

Столкновение с космическим объектом произошло на высоте около 50 000 километров. Это выше геостационарной орбиты, которая находится на высоте 35 786 км над Землей. Компания Hisdesat разработала план действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы гарантировать, что Министерство обороны Испании продолжат получать заказанные услуги связи.

Сейчас идет расследование инцидента, чтобы можно было определить масштаб повреждений и при необходимости спутник SpainSat NG-2 будет заменен в кратчайшие сроки, заявили в Hisdesat.

Первый испанский военный спутник SpainSat NG-1 из новой спутниковой группировки также был запущен на ракете Falcon 9 и вышел на орбиту в январе 2025 года. Оба спутника были созданы компанией Airbus за 2 миллиарда евро.

