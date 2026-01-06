"Космічна частинка" врізалася в іспанський військовий супутник на висоті 50 000 км над Землею

Масштаб пошкоджень і стан супутника SpainSat NG-2 поки невідомі.

Компанія Hisdesat відправила на орбіту в жовтні 2025 року новий супутник SpainSat NG-2 для забезпечення захищеного зв'язку для Міністерства оборони Іспанії. Згідно з повідомленням компанії, на висоті 50 000 км над Землею у військовий супутник врізалася "космічна частинка". Стан супутника і ступінь пошкоджень поки невідомі, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Новий іспанський військовий супутник зв'язку SpainSat NG-2 було запущено на ракеті Falcon 9 компанії SpaceX

SpainSat NG-2 став другим військовим супутником зв'язку, який був запущений для Міністерства оборони Іспанії минулого року. Він прямував до місця виконання завдань на геостаціонарній орбіті, коли в нього врізалася "космічна частинка". Тобто це був, імовірно, уламок космічного сміття.

Відео дня

Новий іспанський військовий супутник зв'язку SpainSat NG-2 було запущено на ракеті Falcon 9 компанії SpaceX з космодрому на мисі Канаверал у Флориді 23 жовтня 2025 року. Супутник мав завершити формування супутникового угруповання для надання захищеного зв'язку іспанським військовим, але тепер його доля залишається невизначеною.

Супутник SpainSat NG-2 Фото: Airbus

Зіткнення з космічним об'єктом сталося на висоті близько 50 000 кілометрів. Це вище геостаціонарної орбіти, яка розташована на висоті 35 786 км над Землею. Компанія Hisdesat розробила план дій у надзвичайних ситуаціях, щоб гарантувати, що Міністерство оборони Іспанії продовжать отримувати замовлені послуги зв'язку.

Наразі триває розслідування інциденту, щоб можна було визначити масштаб ушкоджень, і за необхідності супутник SpainSat NG-2 буде замінено в найкоротші терміни, заявили в Hisdesat.

Перший іспанський військовий супутник SpainSat NG-1 з нового супутникового угруповання також був запущений на ракеті Falcon 9 і вийшов на орбіту в січні 2025 року. Обидва супутники були створені компанією Airbus за 2 мільярди євро.

Як уже писав Фокус, тисячі супутників Starlink цього року будуть спущені на нижчу орбіту з метою безпеки, щоб уникнути зіткнення з космічним сміттям.

Також Фокус писав про те, що NASA вперше за 54 роки повертає людей на Місяць у 2026 році. Астронавти NASA не відвідували Місяць із 1972 року. Учасники місії "Аполлон-17" були останніми людьми, які побачили супутник Землі з близької відстані. Цього року NASA вперше відправляє людей до Місяця.