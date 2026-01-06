Лишь одна рыба в океане сумела провернуть этот фокус: как ей удалось стать теплокровной (фото)

Лунная рыба — единственная в мире теплокровная рыба, температура которой выше температуры, окружающей среды, где она обитает. Любопытно, что она живет на глубине сотен метров.

Океан покрывает более половины поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов, в том числе и рыб. Принято считать, что все рыбы — хладнокровные, однако это не совсем так. На самом деле, на глубине сотен метров скрывается лунная рыба — единственная в мире теплокровная рыба, пишет IFLScience.

Обитание теплокровного существа на глубине в несколько сотен метров может показаться странным. Однако исследование 2015 года подтвердило это, объявив лунную рыбу — первой полностью теплокровной рыбой, известной науке. Подобно млекопитающим, она циркулирует нагретую кровь по всему телу, и эта особенность имеет множество преимуществ для рыбы, обитающей на глубине.

Исследователи выяснили, что холодная кровь рыбы объясняется ее способом дыхания. Вместо того чтобы извлекать кислород из воздуха, лунная рыба получает его из морской воды, проходящей по кровеносным сосудам в жабрах. Океан холодный, а потому логично было бы предположить, что и кровь лунной рыбы должна была бы иметь ту же температуру, но это не так.

Ученые изучили рыбу-луну и обнаружили, что ее температура выше температуры окружающей среды. Любопытно, что эта температура не зависела от движения и была постоянной по всему тело, включая сердце.

Температра рыбы-луны на 5°C выше температуры окружающей среды Фото: NOAA Fisheries

Исследователи сосредоточились на том, чтобы разгадать эту загадку. Они изучили анатомию и физиологию рыбы и обнаружили любопытную особенность в ее жабрах. Данные указывают на то, что сеть кровеносных сосудов создает своего рода противоточный теплообмен в системе кровообращения жабр, то есть теплая кровь, выходящая из тела, нагревает холодную кровь, возвращающуюся из жабр.

По словам биолога-рыбовода Николаса Венгера из Юго-западного научно-исследовательского центра рыболовства NOAA, ранее ничего подобного не наблюдалось в жабрах рыб. Ученые также обнаружили, что это ноу-хау даем лунной рыбе конкурентное преимущество. Например, теплокровность предотвращает потерю тепла за счет обмена кислорода, что позволяет рыбе-луне быть полностью теплокровной и поддерживать температуру крови в мышцах, сердце и мозге примерно на 5°C выше, чем в окружающей воде. Поддержание теплой крови означает, что она плавает быстрее и видит лучше по сравнению со своими глубоководными соседями.

Отметим, что рыба-луна — единственная, известная науке, теплокровная рыба. Ранее ученые уже обнаружили, что некоторые рыбы могут вырабатывать тепло в отдельных частях тела за счет энергии, выделяемой во время движения, однако это не делало их полностью теплокровными.

