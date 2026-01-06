Лише одна риба в океані зуміла провернути цей фокус: як їй вдалося стати теплокровною (фото)

Місячна риба — єдина у світі теплокровна риба, температура якої вища за температуру навколишнього середовища, де вона мешкає. Цікаво, що вона живе на глибині сотень метрів.

Океан вкриває понад половину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості видів, зокрема й риб. Заведено вважати, що всі риби — холоднокровні, проте це не зовсім так. Насправді на глибині сотень метрів ховається місячна риба — єдина у світі теплокровна риба, пише IFLScience.

Мешкання теплокровної істоти на глибині в кілька сотень метрів може здатися дивним. Однак дослідження 2015 року підтвердило це, оголосивши місячну рибу — першою повністю теплокровною рибою, відомою науці. Подібно до ссавців, вона циркулює нагріту кров по всьому тілу, і ця особливість має безліч переваг для риби, що мешкає на глибині.

Дослідники з'ясували, що холодна кров риби пояснюється її способом дихання. Замість того щоб отримувати кисень із повітря, місячна риба отримує його з морської води, що проходить по кровоносних судинах у зябрах. Океан холодний, а тому логічно було б припустити, що і кров місячної риби мала б мати ту саму температуру, але це не так.

Учені вивчили рибу-місяць і виявили, що її температура вища за температуру навколишнього середовища. Цікаво, що ця температура не залежала від руху і була постійною по всьому тіло, включно з серцем.

Температура риби-місяця на 5°C вища за температуру навколишнього середовища Фото: NOAA Fisheries

Дослідники зосередилися на тому, щоб розгадати цю загадку. Вони вивчили анатомію і фізіологію риби та виявили цікаву особливість в її зябрах. Дані вказують на те, що мережа кровоносних судин створює своєрідний протиточний теплообмін у системі кровообігу зябер, тобто тепла кров, що виходить із тіла, нагріває холодну кров, яка повертається зі зябер.

За словами біолога-рибовода Ніколаса Венгера з Південно-західного науково-дослідного центру рибальства NOAA, раніше нічого подібного не спостерігалося в зябрах риб. Вчені також виявили, що це ноу-хау дає місячній рибі конкурентну перевагу. Наприклад, теплокровність запобігає втраті тепла шляхом обміну кисню, що дає змогу рибі-місяцю бути повністю теплокровною і підтримувати температуру крові в м'язах, серці та мозку приблизно на 5 °C вищою, ніж у навколишній воді. Підтримка теплої крові означає, що вона плаває швидше і бачить краще порівняно зі своїми глибоководними сусідами.

Зазначимо, що риба-місяць — єдина, відома науці, теплокровна риба. Раніше вчені вже виявили, що деякі риби можуть виробляти тепло в окремих частинах тіла коштом енергії, що виділяється під час руху, однак це не робило їх повністю теплокровними.

