На Антарктиду обрушится сокрушительный "двойной удар": какая часть ледяного щита падет первой

В новом исследовании ученые рассмотрели сценарий дальнейшего потепления планеты. В результате им удалось понять, какая часть антарктического щита падет первой и какими будут последствия.

Когда речь идет о глобальном потеплении Земли, первое, что приходит на ум — воздух: сокрушительные волны жары, которые мы ощутим физически, а не визуально. Однако когда речь идет о таянии ледяных щитов планеты, повышение температуры океана может играть более значительную роль — причем самые серьезные последствия будут ощутимы на другом конце земного шара — в Антарктиде, пишет PHYS.org.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Изменение земного климата

В новом исследовании ученые из Бингемтонского университета сосредоточились на изучении того, что происходило с Антарктидой в плиоцене — от 3,3 до 2,6 миллиона лет назад. В этот период средняя глобальная температура была примерно на 2–3 °C выше доиндустриальных значений. По словам ученых, такие показатели соответствуют усредненному сценарию изменения климата, согласно которому температура повысится на 2,7 °C уже к 2100 году.

Відео дня

Команда отмечает, что это делает плиоцен полезным аналогом для понимания того, каким может быть будущее планеты и насколько поднимется уровень моря в связи с потеплением Земли.

Отметим, что климатическое воздействие — любой внешний фактор, вызывающий изменение энергетического баланса Земли — соотношение поступающего и отходящего тепла. В конечном итоге оно приводит к потеплению или похолоданию в земной системе.

Среди нечеловеческих факторов, способных повлиять на энергетический баланс:

тектонические изменения;

вулканические извержения;

сдвиги в солнечной энергии, например циклы солнечных пятен.

Еще одним фактором является "орбитальное воздействие", или изменение земной орбиты вокруг Солнца. Известно, что это обычно приводило к ледниковым и межледниковым циклам, которые длились около 100 000 лет.

В ходе исследования ученые обратились к геологическим архивам, что позволило проверить, как эти важные компоненты климатической системы естественным образом реагируют на потепление земного климата.

Какая часть ледяного щита Антарктиды падет первой

Антарктиду условно можно разделить на два сектора:

Западная Антарктида, где ледяной щит расположен в океане;

Восточная Антарктида, где ледяной щит в основном находится на суше.

Результаты указывают на то, что в теплые периоды плиоцена значительные части Западной Антарктиды и некоторые низменные районы Восточной Антарктиды подверглись существенному таянию льда. Это привело к повышению уровня моря на 1-3 метра. Ученые также пришли к выводу, что в результате повышения глобальной температуры часть Западной Антарктиды, расположенная рядом с Тихим океаном, будет таять быстрее. Однако в долгосрочной перспективе, и океаническое, и атмосферное потепление будут способствовать повышению уровня моря.

Простыми словами, Антарктиду ждет "двойной удар": потепление приведет к уменьшению морского льда вокруг Антарктиды, что вызовет нагревание океана. Более теплые воды, в свою очередь, растопят части ледяного щита, расположенные в океане. Но, со временем, по мере дальнейшего потепления климата, лед на суше также будет отступать.

Напомним, ранее мы писали о том, что изолированные в Антарктиде ученые просят немедленно вернуть их домой.

Ранее Фокус писал о том, что пропавший в Антарктиде робот вернулся спустя 9 месяцев: принес данные, которые ужасают.