На Антарктиду обрушиться нищівний "подвійний удар": яка частина крижаного щита впаде першою

У новому дослідженні вчені розглянули сценарій подальшого потепління планети. У результаті їм вдалося зрозуміти, яка частина антарктичного щита впаде першою і якими будуть наслідки.

Коли йдеться про глобальне потепління Землі, перше, що спадає на думку — повітря: нищівні хвилі спеки, які ми відчуємо фізично, а не візуально. Однак коли йдеться про танення крижаних щитів планети, підвищення температури океану може відігравати більш значну роль — причому найсерйозніші наслідки будуть відчутні на іншому кінці земної кулі — в Антарктиді, пише PHYS.org.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Зміна земного клімату

У новому дослідженні вчені з Бінгемтонського університету зосередилися на вивченні того, що відбувалося з Антарктидою в пліоцені — від 3,3 до 2,6 мільйона років тому. У цей період середня глобальна температура була приблизно на 2-3 °C вищою за доіндустріальні значення. За словами вчених, такі показники відповідають усередненому сценарію зміни клімату, згідно з яким температура підвищиться на 2,7 °C уже до 2100 року.

Відео дня

Команда зазначає, що це робить пліоцен корисним аналогом для розуміння того, яким може бути майбутнє планети та наскільки підніметься рівень моря у зв'язку з потеплінням Землі.

Зазначимо, що кліматичний вплив — будь-який зовнішній фактор, що спричиняє зміну енергетичного балансу Землі — співвідношення тепла, що надходить і відходить. У кінцевому підсумку він призводить до потепління або похолодання в земній системі.

Серед нелюдських чинників, здатних вплинути на енергетичний баланс:

тектонічні зміни;

вулканічні виверження;

зрушення в сонячній енергії, наприклад цикли сонячних плям.

Ще одним фактором є "орбітальний вплив", або зміна земної орбіти навколо Сонця. Відомо, що це зазвичай призводило до льодовикових і міжльодовикових циклів, які тривали близько 100 000 років.

Під час дослідження вчені звернулися до геологічних архівів, що дало змогу перевірити, як ці важливі компоненти кліматичної системи природним чином реагують на потепління земного клімату.

Яка частина крижаного щита Антарктиди впаде першою

Антарктиду умовно можна розділити на два сектори:

Західна Антарктида, де крижаний щит розташований в океані;

Східна Антарктида, де крижаний щит здебільшого розташований на суші.

Результати вказують на те, що в теплі періоди пліоцену значні частини Західної Антарктиди й деякі низинні райони Східної Антарктиди зазнали істотного танення льоду. Це призвело до підвищення рівня моря на 1-3 метри. Вчені також дійшли висновку, що внаслідок підвищення глобальної температури частина Західної Антарктиди, розташована поруч із Тихим океаном, танутиме швидше. Однак у довгостроковій перспективі, і океанічне, і атмосферне потепління сприятимуть підвищенню рівня моря.

Простими словами, Антарктиду чекає "подвійний удар": потепління призведе до зменшення морського льоду навколо Антарктиди, що викличе нагрівання океану. Тепліші води, своєю чергою, розтоплять частини крижаного щита, розташовані в океані. Але, з часом, у міру подальшого потепління клімату, лід на суші також відступатиме.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ізольовані в Антарктиді вчені просять негайно повернути їх додому.

Раніше Фокус писав про те, що робот, який зник в Антарктиді, повернувся через 9 місяців: приніс дані, які жахають.