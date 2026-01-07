Скрытая угроза: в мире есть нечто более разрушительное, чем извержение Йеллоустоуна

Исследователи рассказали о крупных магматических провинциях — вулканических извержениях, на фоне которых Йеллоустоун выглядит не более чем пустяк.

Некоторые вулканы известны во всем мире и имеют плохую славу — например, Йеллоустоун вполне заслуживает свою репутацию. Если бы этот вулкан извергся, это действительно было бы похоже на конец света: количество пепла погрузило бы некоторые регионы во тьму, урожай бы погиб, а голод стал неизбежным. Однако ученые отмечают, что это, увы, не самое разрушительное событие, которое возможно на Земле, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Представьте, что извержение такого масштаба действительно произойдет, а затем через пару недель наступит еще одно. Это погрузит планету в настоящий хаос, а последствия будут ужасными для человечества и Земли в целом.

Відео дня

Что такое крупные магматические провинции?

Сибирь, Индия, Юго-Западный Китай, Эфиопия и Йемен — разбросанные по всему миру, эти области геологически выделяются на фоне остального мира. Дело в том, что это крупные магматические провинции (LIPs): обширные регионы магматических пород, образовавшиеся в результате невероятно масштабных извержений, изменивших облик планеты, десятки и даже сотни миллионов лет тому.

По словам ученого-геолога из Университета Орегона Лейфа Карлстрома, таким образом на Земле существует потенциал действительно колоссальных извержений — до 10 000 кубических километров за одно событие. Причем такие события будут повторяться неоднократно в течение крупного извержения магматической провинции.

В результате таких событий потоки лавы покроют Землю и распространятся на сотни километров, а скорость потоков будет столь высокой, что они не будут остывать, а затопят ландшафт, образовав слой базальтовых пород толщиной в несколько километров.

Как выглядит извержение крупной магматической провинции?

По словам ученых, стоит вспомнить крупное извержение вулкана — например, Кракатау. В результате извержения погибло более 35 000 человек и его было слышно даже в Австралии. Однако извержение крупной магматической провинции будет в 10 000 раз крупнее.

По словам геолога из Геологической службы Канады Стивена Грасби и геолога из Университета Халла Дэвида Бонда, крупная магматическая провинция повлечет не единичное драматическое событие. Данные указывают на то, что такие события извергали лавовые потоки в течение десятков, а то и сотен тысяч лет. Простыми словами, извержение LIPs стоит рассматривать как длинную серию из тысяч более слабых извержений, а не одно масштабное. Увы, спустя некоторое время мир попросту не сможет справиться с таким натиском.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые объяснили, что будет, если Земля внезапно остановится.

Ранее Фокус писал о том, что в 2026 году Землю ждет извержение огромного вулкана: где находится гигант.