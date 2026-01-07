Прихована загроза: у світі є щось більш руйнівне, ніж виверження Єлловстоуна

Дослідники розповіли про великі магматичні провінції — вулканічні виверження, на тлі яких Єлловстоун має вигляд не більше ніж дрібниця.

Деякі вулкани відомі в усьому світі та мають погану славу — наприклад, Єлловстоун цілком заслуговує на свою репутацію. Якби цей вулкан вивергнувся, це справді було б схоже на кінець світу: кількість попелу занурила б деякі регіони в пітьму, урожай би загинув, а голод став неминучим. Однак учені зазначають, що це, на жаль, не найбільш руйнівна подія, яка можлива на Землі, пише IFLScience.

Уявіть, що виверження такого масштабу дійсно станеться, а потім за кілька тижнів настане ще одне. Це занурить планету в справжній хаос, а наслідки будуть жахливими для людства і Землі загалом.

Що таке великі магматичні провінції?

Сибір, Індія, Південно-Західний Китай, Ефіопія і Ємен — розкидані по всьому світу, ці області геологічно виділяються на тлі решти світу. Річ у тім, що це великі магматичні провінції (LIPs): великі регіони магматичних порід, утворені внаслідок неймовірно масштабних вивержень, що змінили вигляд планети, десятки й навіть сотні мільйонів років тому.

За словами вченого-геолога з Університету Орегону Лейфа Карлстрома, таким чином на Землі існує потенціал справді колосальних вивержень — до 10 000 кубічних кілометрів за одну подію. Причому такі події повторюватимуться неодноразово протягом великого виверження магматичної провінції.

Унаслідок таких подій потоки лави вкриють Землю і поширяться на сотні кілометрів, а швидкість потоків буде такою високою, що вони не будуть остигати, а затоплять ландшафт, утворивши шар базальтових порід завтовшки в кілька кілометрів.

Який вигляд має виверження великої магматичної провінції?

За словами вчених, варто згадати велике виверження вулкана — наприклад, Кракатау. Унаслідок виверження загинуло понад 35 000 людей і його було чутно навіть в Австралії. Однак виверження великої магматичної провінції буде в 10 000 разів більшим.

За словами геолога з Геологічної служби Канади Стівена Грасбі та геолога з Університету Галла Девіда Бонда, велика магматична провінція спричинить не поодиноку драматичну подію. Дані вказують на те, що такі події вивергали лавові потоки протягом десятків, а то й сотень тисяч років. Простими словами, виверження LIPs варто розглядати як довгу серію з тисяч слабших вивержень, а не одне масштабне. На жаль, через деякий час світ просто не зможе впоратися з таким натиском.

