Крупнейшая загадка, тревожившая Дарвина, разгадана: часы эволюции могут тикать с разной скоростью

Быстрое появление животных, не похожих друг на друга, было головной болью для Чарльза Дарвина, поскольку, казалось, противоречило его идее постепенной эволюции. Это до сих пор сбивает с толку ученых.

Самые древние окаменелые останки сложных животных появляются в палеонтологической летописи внезапно, словно из ниоткуда, в породах возрастом 538 миллионов лет. Самыми древними из них считаются окаменелые следы, оставленные чем-то похожим на червя с головой и хвостом. Вскоре появляются и другие животные, предки разнообразных групп, которых мы знаем сегодня, пишет Science Alert.

Столь быстрое появление животных, столь непохожих друг на друга, тревожило Чарльза Дарвина, поскольку шло в разрез с его идеей постепенной эволюции. И до сих пор сбивает с толку ученых по всему миру. Однако теперь ученые считают, что нашли ответ.

По словам профессора зоологии и сравнительной анатомии имени Джодрелла в Университетском колледже Лондона Макса Телфорда, сегодня ученые расходятся во мнениях относительно того, когда эти древние животные эволюционировали. Проблема, в основном, связана с изобретением конца 20 века — молекулярными часами.

Молекулярные часы — постой подсчет количества генетических различий между двумя любыми животными, позволяющий понять, насколько отдаленно они связаны — простыми словами, насколько стар их общий предок. Например, известно, что люди и шимпанзе разделились около 6 миллионов лет назад.

Когда зоологи впервые использовали молекулярные часы, результаты казались невероятными: предок всех сложных животных обитал на планете около 1,2 миллиарда лет назад. Более усовершенствованные оценки предлагают более разумный результат — около 570 миллионов лет.

Но это все еще на 30 миллионов лет больше, чем возраст самых старых обнаруженных ископаемых. По словам профессора Телфорда, этот разрыв в 30 миллионов лет означает, что у предка всех сложных животных было достаточно времени для эволюции.

Проблема заключается в том, что множество древних животных плавали, ползали и передвигались по древним морям в течение 30 миллионов лет, не оставив ни единого ископаемого следа. Отметим, что пробелы в палеонтологической летописи — обычное явление, однако этот слишком огромен.

Наиболее широкое объяснения отсутствия ископаемых заключается в том, что в течение этих 30 миллионов лет сложные животные были крохотными и мягкими, что усложнило окаменение. Предполагается, что около 540 миллионов лет назад эти животные начали увеличиваться в размерах, из-за повышения уровня кислорода. По словам профессора Телфорда, именно это внезапное увеличение часто используют для объяснения пробела в палеонтологической летописи.

В новой работе палеонтолог Грэм Бадд и математик Ричард Манн предлагают альтернативное объяснение — ученые считают, что часы эволюции могут тикать не так регулярно, как считалось ранее.

Новая теория предполагает, что в момент появления любой большой группы организмов эволюция ускоряется. Например, в течение нескольких миллионов лет воображаемые часы эволюции могли тикать дважды в миллион лет. В результате более быстрый ход часов создавал впечатление, что проходит больше времени, подобно перемотке видео вперед.

Ученые считают, что более быстро изменяющиеся гены также позволили бы животным быстрее менять свой внешний вид. Отметим, что новая теория решает дилемму Дарвина, поскольку облегчает различие между ветвями животного древа. Профессор Телфорд также отмечает, что новая идея также указывает на то, что возраст предка сложных животных гораздо лучше соотносится с данными ископаемых останков его непосредственных потомков.

