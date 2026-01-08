Разгадана крупнейшая тайна динозавров: почему цератопсиды "избегали" Европы (видео)

Окаменелости цератопсидов распространены по всей Северной Америке и Азии, но почти полностью отсутствуют на территории Европы. Теперь у ученых появилось объяснение.

Вопреки прежним подозрениям, в Европе вероятно, обитало много видов цератопсидов — группа крупных травоядных, самым известным представителем которой является трицератопс. Предыдущие исследования уже показали, что цератопсиды были широко распространены по всей Северной Америке и Азии, однако их окаменелые останки почти полностью отсутствовали в Европе — это озадачивало ученых, пишет IFLScience.

В новом исследовании ученые, похоже, нашли ответ, почему окаменелости цератопсидов так редко встречаются на территории Европы. Кроме того новое исследование разрешает давний спор о том, является ли один из видов цератопсидом.

Самые древние цератопсиды происходят из Азии, но они процветали в Северной Америке, и есть свидетельства того, что они достигли континента в нескольких миграциях, а не только в одной. По словам исследователей, расположение континентов в юрском и меловом периоде делает более вероятным попадание цератопсов в Северную Америку через Европу, а вовсе не через Берингов пролив, поэтому отсутствие окаменелостей динозавров в этом регионе вызывало вопросы.

Такая миграция, по словам команды, также может объяснить нехватку ископаемых останков цератопсов в Европе. Ajkaceratops kozmai считался лучшим кандидатом, однако долгое время описание вида было основано на одной лишь окаменелости носа. В результате некоторые палеонтологи утверждали, что вид, описанный по этому образцу, был неправильно классифицирован и на самом деле принадлежит к тому же кладу, что и игуанадон.

Новый экземпляр побудил профессора Сюзанну Мейдмент из Лондонского музея естественной истории пересмотреть этот вопрос. Результаты их с коллегами исследования показали, что Ajkaceratops на самом деле относится к кладе цератопсов. Ученые также уверждают, что это не единственный случай ошибочной идентификации.

По словам профессора Мейдмент, несмотря на то, что игуанодон и трицератопс выглядят очень по-разному, обе группы, к которым они относятся, произошли от общего предка — простыми словами, унаследовали определенные схожие характеристики. Они также независимо друг от друга развили четвероногость, сложные механизмы жевания и большие размеры тела.

Простыми словами, зубы и конечности представителей этого вида выглядят довольно похоже — в результате, имея лишь небольшие части скелеты, довольно просто их перепутать. Отметим, новое исследование ученых было основано на окаменелости более полного черепа Ajkaceratops, а также компьютерной томографии, что открывает новые перспективы.

Вооружившись новыми данными ученые пришли к выводу, что экземпляр, ранее описанный как отдельный вид, Mochlodon vorosi, на самом деле является другим Ajkaceratops. Команда также пришла к выводу, что другой вид, предположительно рабдодонтид, ранее известный как Zalmoxes shqiperorum, также является цератопсидом и должен быть переименован в Ferenceratops shqiperorum. Другой представитель рода Zalmoxes, по их мнению, также может быть цератопсидом, но это менее достоверно.

По словам ученых, то, что сегодня является европейским континентом, в юрском и меловом периодах представляло собой группу соединенных островов, что способствовало разнообразию видов. В результате, не удивительно, что многие цератопсы процветали в те времена на разных островах.

