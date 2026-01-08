Розгадано найбільшу таємницю динозаврів: чому цератопсиди "уникали" Європи (відео)

Скам'янілості цератопсидів поширені по всій Північній Америці та Азії, але майже повністю відсутні на території Європи. Тепер у вчених з'явилося пояснення.

Всупереч колишнім підозрам, у Європі, ймовірно, мешкало багато видів цератопсидів — група великих травоїдних, найвідомішим представником якої є трицератопс. Попередні дослідження вже показали, що цератопсиди були широко поширені по всій Північній Америці та Азії, проте їхні скам'янілі рештки майже повністю були відсутні в Європі — це спантеличувало вчених, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У новому дослідженні вчені схоже знайшли відповідь, чому скам'янілості цератопсидів так рідко зустрічаються на території Європи. Крім того, нове дослідження розв'язує давню суперечку про те, чи є один із видів цератопсидом.

Відео дня

Найдавніші цератопсиди походять з Азії, але вони процвітали в Північній Америці, і є свідоцтва того, що вони досягли континенту в декількох міграціях, а не тільки в одній. За словами дослідників, розташування континентів у юрському і крейдяному періоді робить більш вірогідним потрапляння цератопсів до Північної Америки через Європу, а зовсім не через Берингову протоку, тому відсутність скам'янілостей динозаврів у цьому регіоні викликала питання.

Така міграція, за словами команди, також може пояснити брак викопних решток цератопсів у Європі. Ajkaceratops kozmai вважався найкращим кандидатом, проте довгий час опис виду був заснований на одній лише скам'янілості носа. У результаті деякі палеонтологи стверджували, що вид, описаний за цим зразком, був неправильно класифікований і насправді належить до того ж кладу, що й ігуанадон.

Новий екземпляр спонукав професора Сюзанну Мейдмент з Лондонського музею природної історії переглянути це питання. Результати їхнього з колегами дослідження показали, що Ajkaceratops насправді належить до клади цератопсів. Вчені також запевняють, що це не єдиний випадок помилкової ідентифікації.

За словами професора Мейдмент, попри те, що ігуанодон і трицератопс виглядають дуже по-різному, обидві групи, до яких вони належать, походять від спільного предка — простими словами, успадкували певні схожі характеристики. Вони також незалежно одна від одної розвинули чотириногість, складні механізми жування і великі розміри тіла.

Простими словами, зуби й кінцівки представників цього виду виглядають доволі схоже — в результаті, маючи лише невеликі частини скелетів, досить просто їх переплутати. Зазначимо, нове дослідження вчених ґрунтувалося на скам'янілості повнішого черепа Ajkaceratops, а також комп'ютерній томографії, що відкриває нові перспективи.

Озброївшись новими даними вчені дійшли висновку, що екземпляр, раніше описаний як окремий вид, Mochlodon vorosi, насправді є іншим Ajkaceratops. Команда також дійшла висновку, що інший вид, імовірно рабдодонтид, раніше відомий як Zalmoxes shqiperorum, також є цератопсидом і його слід перейменувати на Ferenceratops shqiperorum. Інший представник роду Zalmoxes, на їхню думку, також може бути цератопсидом, але це менш достовірно.

За словами вчених, те, що сьогодні є європейським континентом, у юрському та крейдяному періодах було групою з'єднаних островів, що сприяло різноманітності видів. У результаті, не дивно, що багато цератопсів процвітали в ті часи на різних островах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що скелет найбільшого трицератопса продадуть на аукціоні.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували роль дзьоба в еволюції динозаврів.