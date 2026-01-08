Ученые в Антарктиде буквально переместили Южный полюс: магнитное поле Земли тут ни при чем

Антарктические ученые только что в буквальном смысле переместили Южный полюс — этот важный ритуал на самом деле происходит ежегодно.

Новогодние праздники в Антарктиде несколько отличаются: под неумолим летним светом и суровым холодом международная команда, оказавшаяся в самой южной точке планеты, принимает участие в необычном, но важном ежегодном ритуале, пишет IFLScience.

Ежегодно примерно 1 января экипаж станции Амундсен-Скотт на Южном полюсе собирается, чтобы переместить палочку во льду, обозначающую географический Южный полюс. Отметим, что станция управляется Антарктической программой США и находится глубоко во внутренней части Антарктиды — на 90° южной широты, на географическом Южном полюсе, на ледяном покрове на высоте приблизительно 2835 метров над уровнем моря.

Любопытно, что ежегодное смещение полюса на станции на самом деле происходит вовсе не из-за смещения магнитного полюса планеты. По словам исследователей, ритуал необходим из-за того, что ледяные щиты динамичны и постоянно движутся, подобно густому сиропу.

Географический Южный полюс — фиксированная точка, где ось вращения Земли пересекает поверхность. Однако он расположен на медленно дрейфующем ледяном покрове. Вблизи станции Амундсена-Скотта на Южном полюсе этот лед с большой скоростью смещается в сторону моря Уэдделла. Со временем это устойчивое движение перемещает как станцию, так и наземный маркер — это происходит со скоростью около 10 метров в год.

В результате ежегодно на Новый год ученые тщательно обследуют этот район и устанавливают новый маркер. Метка старого полюса снимается, а новая торжественно устанавливается во время небольшой церемонии, на которой присутствует небольшая группа ученых, техников и вспомогательного персонала, размещенных на полюсе на лето.

Любопытно, что на другом конце планеты, на Северном полюсе, такой проблемы нет. Дело в том, что здесь нет никакой твердой земли — географический Северный полюс Земли находится посреди Северного Ледовитого океана и покрыт плавучим морским льдом, который постоянно трескается, заново образуется и дрейфует под воздействием ветра и течений.

По словам исследователей, не стоит путать географические и магнитные полюса Земли. Последние перемещаются независимо от Северного и Южного географических полюсов. Например, магнитный Южный полюс в настоящее время дрейфует на северо-запад со скоростью около 55 километров в год.

