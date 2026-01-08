Учені в Антарктиді буквально перемістили Південний полюс: магнітне поле Землі тут ні до чого

Антарктичні вчені щойно в буквальному сенсі перемістили Південний полюс — цей важливий ритуал насправді відбувається щороку.

Новорічні свята в Антарктиді дещо відрізняються: під невблаганним літнім світлом і суворим холодом міжнародна команда, що опинилася в найпівденнішій точці планети, бере участь у незвичайному, але важливому щорічному ритуалі, пише IFLScience.

Щорічно приблизно 1 січня екіпаж станції Амундсен-Скотт на Південному полюсі збирається, щоб перемістити паличку в льоду, що позначає географічний Південний полюс. Зазначимо, що станція управляється Антарктичною програмою США і розташована глибоко у внутрішній частині Антарктиди — на 90° південної широти, на географічному Південному полюсі, на крижаному покриві на висоті приблизно 2835 метрів над рівнем моря.

Цікаво, що щорічне зміщення полюса на станції насправді відбувається зовсім не через зміщення магнітного полюса планети. За словами дослідників, ритуал необхідний через те, що крижані щити динамічні й постійно рухаються, подібно до густого сиропу.

Географічний Південний полюс — фіксована точка, де вісь обертання Землі перетинає поверхню. Однак він розташований на повільно крижаному покриві, що дрейфує. Поблизу станції Амундсена-Скотта на Південному полюсі цей лід з великою швидкістю зміщується в бік моря Ведделла. З часом цей стійкий рух переміщує як станцію, так і наземний маркер — це відбувається зі швидкістю близько 10 метрів на рік.

У результаті щороку на Новий рік науковці ретельно обстежують цей район і встановлюють новий маркер. Мітку старого полюса знімають, а нову урочисто встановлюють під час невеличкої церемонії, на якій присутня невелика група вчених, техніків і допоміжного персоналу, розміщених на полюсі на літо.

Цікаво, що на іншому кінці планети, на Північному полюсі, такої проблеми немає. Річ у тім, що тут немає ніякої твердої землі — географічний Північний полюс Землі розташований посеред Північного Льодовитого океану і вкритий плавучим морським льодом, який постійно тріскається, заново утворюється і дрейфує під впливом вітру і течій.

За словами дослідників, не варто плутати географічні та магнітні полюси Землі. Останні переміщуються незалежно від Північного і Південного географічних полюсів. Наприклад, магнітний Південний полюс нині дрейфує на північний захід зі швидкістю близько 55 кілометрів на рік.

