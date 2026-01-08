Тайна подводных "кругов на полях" в Японии разгадана: их создали настоящие романтики (видео)

30 лет тому дайверы впервые заметили группу странных кругов на морском дне у побережья Японии — потребовались десятилетия, чтобы разгадать тайну их появления.

Причудливые песчаные "круги на полях" впервые были обнаружены учеными на морском дне вокруг острова Амами-Осима на юго-западе Японии еще в 1995 году. С тех пор прошли десятилетия и ученых наконец удалось идентифицировать тех, кто создал эти геометрически точные структуры под толщей воды, пишет New Atlas.

Известно, что круги на морском дне могут достигать двух метров и высечены на ничем не примечательном песчаном морском дне. Однако они представляют собой не просто песчаные насыпи — структуры имеют гребни и бороздки, расходящиеся от центра, подобно спицам колеса.

Долгие годы ученые не могли разгадать эту океанскую загадку. К счастью, в конце концов им это удалось — ответ оказался почти таким же странным, как и сами структуры. Результаты исследования показали, что круги на морском дне были созданы небольшими самцами рыбы-фугу.

Отметим, что самцы этого вида достигают всего около 10 сантиметров в длину и кропотливо используют свои плавники в качестве инструментов для создания этих подводных структур. Сами структуры необходимы для того, чтобы привлечь самку и создать безопасную среду для развития икры.

Круги на морском дне создают самцы рыбы-фугу Фото: Scientific Reports

Ученые обнаружили, что круг самца состоит из радиально расположенных глубоких канав во внешней области кольца и лабиринтообразных мелких канав в центральной области. Во время строительства рыба-фугу многократно выкапывает ямы, начиная с внешнего края и двигаясь внутрь. Как правило, выкапывание начинается с нижних участков и происходит по прямым линиям. В ходе исследования ученые также использовали программу моделирования, что позволило воспроизвести узор.

До сих пор неизвестно, способна ли каждая рыба-фугу на столь романтический жест, однако ученые неоднократно замечали такое поведение у белопятнистой рыбы-фугу вида Torquigener albomaculosus в Японии. Наблюдения показывают, что для начала строительства самец надавливает брюхом на песчаное дно, создавая центральное место в круге. Затем он многократно выкапывает песок плавниками и телом, оставляя сотни, а иногда и тысячи отметок. Любопытно, что центр круга обогащается мелкими песчинками, а гребни могут быть украшены фрагментами раковин/кораллов.

Ученые обнаружили, что после окончания строительства гнезда, самки осматривают структуры, выбирая наиболее привлекательную. Предполагается, что одним из критериев выбора является мелкий песок, который разрушится первым. Это указывает на то, что самцы не используют структуры повторно для следующего спаривания.

В общей сложности строительство занимает от 7 до 9 дней, в течение которых самцы поддерживают геометрию, плавая по песку и расправляя плавники. Более поздние исследования также обнаружили место входа самки, глубину каждой канавки и строгий порядок действий самца при создании гнезда.

Наблюдения также показали, что после нереста самцы оставались в круговой структуре в течение шести дней — заботились об икре. В этот период они не занимались рытьем нор или другими работами — в результате конструкция начинала понемногу разрушаться, становясь почти плоской. После вылупления яиц самцы покидали место гнездования и вскоре появлялись в районе наблюдения для следующего репродуктивного цикла. Любопытно, что они никгда не возвращались на прежнее место гнездования.

